Ni Clarín ni La Nación se salvaron: Milei pasó el finde XXL insultando periodistas

El presidente de la Nación,, pasó el fin de semana largo de Semana Santa en su cuenta de X, con una presencia más notoria el pasado domingo, cuando se lo vio no solo contestando críticas por parte de usuarios que cuestionaron su gestión en áreas como Discapacidad e industria, sino también insultando periodistas de manera reiterada.contra, no solo figuras,En una serie de publicaciones, Milei apuntó contra el trabajo periodístico con una secuencia de mensajes en los que calificó a periodistas como "imbéciles", "corruptos” y “basuras inmundas”, al tiempo que extendió las críticas a editores y dueños de medios, a quienes acusó de integrar “una asociación ilícita”.Las ofensas incluso alcanzaron a Clarín por una nota sobre las críticas de Milei a Villarruel por "boicotear" su gestión: “Habría que avisarle a este operador y mentiroso inmundo que días atrás en España (...) surgió la información del sabotaje”, y agregó: “Puede que crea que todos los periodistas son basuras como él”.Contra La Nación, el Presidente redobló las críticas al cuestionar su tapa dominical y a sus columnistas, a quienes definió como “basuras” y “mediocres plumas”. En esa línea, sostuvo que la responsabilidad no se limita a los autores sino también a “los editores y dueños del pasquín”.En el mismo tono, apuntó contra la periodista Laura Di Marco, a quien llamó “operadora roñosa” y desestimó sus versiones sobre internas en el Gobierno: “Creo que soy yo quien decide las personas que me acompañan en la gestión”, escribió en su cuenta en defensa de Santiago Caputo, a quien Di Marco considera fuera del oficialismo.Además de sus propios mensajes, el mandatario replicó publicaciones de usuarios afines en las que se cuestionaba al periodismo en general, incluyendo expresiones como “no odiamos lo suficiente a los periodistas", escrito por la legisladora Juliana Santillán en base a una frase presidencial, y acusaciones de manipulación informativa y desinformación.Durante la jornada, Milei también dedicó varias horas a responder a usuarios que lo criticaron por su actividad en redes y por el rumbo de su gestión, especialmente en temas como industria y discapacidad, donde utilizó un tono irónico para rechazar los cuestionamientos en torno a sus horas tuiteando.“Lamento que sólo consideres las empresas que cierran y no las que abren, sería más sincero”, escribió ante una crítica por el desplome de la industria, mientras que en otro intercambio sostuvo: "Entiendo que mis respuestas te causen disonancia cognitiva".En paralelo, el Presidente combinó estas intervenciones con la difusión de contenidos afines, como fragmentos de una entrevista al ministro Luis Caputo, a la que definió como “masterclass”, y una columna propia sobre Adam Smith que sus seguidores difundieron con entusiasmo.