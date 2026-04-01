Tensión global: el petróleo salta a US$114 tras el ultimátum de Trump a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar el conflicto con Irán al lanzar un ultimátum para que reabra el Estrecho de Ormuz bajo amenaza de ataques a infraestructura clave,Las declaraciones del mandatario incluyeron mensajes controversiales publicados en su red social, donde advirtió que Irán “viviría en el infierno” si no cumple con la exigencia y anticipó posibles bombardeos sobre “centrales eléctricas y puentes”, además de fijar un plazo concreto: “¡Martes, 8:00 P.M. hora del Este!”.El impacto también se reflejó en el, referencia en Europa,, mientras que este lunes se mantiene cerca de los US$109, en un contexto en el que ambos indicadores acumulan una suba superior al 50% desde el inicio de las hostilidades a fines de febrero.Desde Irán, la respuesta no tardó en llegar y fue canalizada a través de su misión ante la ONU, que denunció que las amenazas constituyen “incitación directa y pública a aterrorizar civiles” y una “evidencia clara de intención de cometer crímenes de guerra”, al tiempo que cuestionó la falta de reacción de la comunidad internacional.En paralelo, persisten intentos de mediación impulsados por países como Pakistán, Egipto y Turquía para alcanzar un alto el fuego temporal de 45 días, aunque desde Teherán desconfían de esa alternativa y sostienen que una tregua solo serviría para que sus adversarios se reorganicen, en un escenario que mantiene en vilo a los mercados y con los precios del crudo todavía por encima de los US$110.