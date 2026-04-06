21.05.2026 / Política

Jorge Macri enviará un proyecto a la Legislatura para "modernizar" el servicio de transporte privado porteño

Este anuncio lo hizo el jefe de Gobierno porteño en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje.




El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, enviará un proyecto a la Legislatura para que “aumente la seguridad” y se “modernice" el servicio de transporte privado porteño. "Desburocratizamos el sistema y los taxis y las aplicaciones van a competir con reglas claras”, aseguró. 

"La política fingió demencia y eligió mirar para otro lado. La facultades las tienen el Gobierno, el Poder Judicial y tiene que tomar cartas en el asunto", afirmó Jorge Macri en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje. 

Y continuó: "Mientras millones de personas, en todo el mundo, ya usaban aplicaciones todos los días, acá seguíamos atrapados en las reglas viejas y absurdas. Todos sabían que las plataformas existían e, incluso, hacían publicidad, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Para los taxis tampoco funcionaba: los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos".

"Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras", concluyó Macri.



Entre los puntos vinculados a los taxis, el proyecto señala: trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho 8 plazas (incluido el conductor), como una camioneta familiar, y reducir la capacidad mínima de pasajeros a 4 (con el conductor).

Por otra parte, se eliminará la capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida; el máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles y la necesidad de escribano público para formalizar la operatoria.

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