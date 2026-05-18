Ponen la lupa sobre una licitación impulsada por Karina Milei para la Rosada y Olivos

La medida judicial apunta a la licitación pública N° 23-0005-LPU26, promovida desde el área que conduce Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. El contrato cuestionado contempla la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes tanto de la Casa Rosada como de la Quinta de Olivos.

Según trascendió, el fiscal González pidió información detallada sobre el estado actual del procedimiento licitatorio para evaluar si existen elementos suficientes que justifiquen avanzar con una causa penal. “Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”, sostuvo el representante del Ministerio Público.El foco de la denuncia está puesto en la participación de las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA. De acuerdo con el planteo judicial, ambas compañías integrarían un mismo grupo económico, según un dictamen previo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, situación que podría haber generado una competencia ficticia dentro del proceso licitatorio.La denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano, hoy distanciada de La Libertad Avanza, y apunta a posibles delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. Ahora, la Justicia busca determinar si existieron irregularidades en el procedimiento impulsado desde el entorno más cercano del presidente Milei.