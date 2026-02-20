Ultimatum: empresas de colectivo advierten al Gobierno que sin fondos no pagarán sueldos

Empresas de transporte urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) barajaron la posibilidad de no abonar los salarios de abril si el Gobierno no regulariza en las próximas horas los fondos adeudados o gira un “paliativo” urgente, en un contexto en el que ya aplicaron recortes del 25% en la frecuencia de los servicios.El reclamo fue explicitado por el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Daniel Tenisci, quien alertó que les "están debiendo un dinero de diciembre y parte de febrero”, y subrayó la urgencia de la situación al remarcar: "En dos días tenemos que pagar los sueldos”.Según explicó,, al señalar que “el aumento del gasoil ha llegado a precios siderales” y que además su abastecimiento se volvió más complejo.El escenario impacta de lleno en un sistema que ya viene tensionado por la actualización paritaria: el salario básico de los choferes del AMBA asciende a $1.545.278,25 para abril, con adicionales y sumas no remunerativas, lo que eleva la presión sobre las empresas en medio de ingresos que consideran insuficientes.Las líneas afectadas pertenecen al grupo suburbano I, como la 152, 59 y 15, entre otras, que conectan la provincia con la Ciudad, y desde el sector advierten que si no se acreditan los fondos antes del martes,En ese marco, Tenisci rechazó que se trate de una medida de fuerza y sostuvo que la reducción responde a una “racionalización del servicio” para evitar un colapso total, al advertir que sin una respuesta inmediata del Estado “en cualquier momento quedan parados todos los colectivos”.