07.04.2026 / GRAVE

Con subas de hasta 1000%, el transporte pasa a ser el principal gasto en servicios del AMBA

Un informe revela que la movilidad ya representa el 47% de la canasta de servicios públicos, en un contexto de quita de subsidios, subas sostenidas de tarifas y mayor presión sobre los ingresos de los hogares.




El Instituto Interdisciplinario de Economía Política advirtió que el gasto en transporte se consolidó como el principal componente de los servicios públicos en el AMBA al trepar cerca de un 1000% desde el inicio de la gestión de Javier Milei y alcanzar el 47% de la canasta, en un escenario donde los costos se trasladaron a tarifas y el peso sobre los ingresos se volvió cada vez más significativo.

El relevamiento, correspondiente a marzo de 2026, mostró que solo en el último mes el transporte aumentó 14,8%, impulsado por una suba del 16,3% en el boleto de colectivos. En términos concretos, un hogar promedio destina $101.026 mensuales para trasladarse, frente a los $59.370 que requería un año atrás.

La dinámica se explica, en gran parte, por la reducción de subsidios y el rediseño del esquema tarifario. El informe señala que las transferencias al sistema cayeron en términos reales desde 2023, lo que elevó la participación del usuario en el financiamiento: hoy cubre más del 45% del costo en Provincia y alrededor del 34% en líneas de Nación y CABA.

En paralelo, la fragmentación del sistema en tres jurisdicciones derivó en tarifas diferenciadas. Actualmente, el boleto mínimo ronda los $681,85 en la Ciudad, asciende a $832,57 en la Provincia y se ubica cerca de los $700 en las líneas interjurisdiccionales, reflejando la falta de coordinación y las distintas necesidades fiscales.

El impacto también se mide en la capacidad de compra. La canasta de servicios públicos ya representa el 12,3% del salario promedio registrado, cuando un año atrás equivalía a un nivel considerablemente menor. En ese deterioro, el transporte explicó 28 puntos porcentuales del aumento interanual, muy por encima de otros servicios.

Según el estudio, incluso con estos aumentos el valor del boleto se mantiene por debajo de la llamada “tarifa técnica”, estimada en $1.811 sin IVA, lo que anticipa nuevas presiones sobre los costos en un contexto de actualizaciones mensuales atadas a la inflación y con el transporte como uno de los principales focos de impacto en el ingreso disponible.

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