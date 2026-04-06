Marcha al Congreso y acciones en todo el país contra la reforma de la Ley de Glaciares

La convocatoria central prevé una concentración desde las 17 en Av. de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia el Palacio Legislativo, aunque durante la jornada también habrá actividades previas, como un “verdurazo” desde las 13. La movilización se replica en distintos puntos del país, bajo un plan de coordinación que busca amplificar el rechazo al proyecto.

Bajo la consigna de, organizaciones ambientales junto a colectivos impulsan una jornada nacional de protesta que tendrá su epicentro este miércoles frente al Congreso de la Nación, mientras se desarrolla la sesión en Diputados para tratar la reforma que ya cuenta con media sanción del Senado.En Entre Ríos, la Multisectorial por los Humedales Paraná confirmó, mientras que. En Mendoza, particularmenteLas protestas se suman a una serie de medidas que comenzaron días atrás en el sur del país, en defensa de la normativa vigente. A su vez, un grupo de diputados nacionales recibió una petición con más de 67 mil firmas impulsada por el especialista Marcelo Corti, que advierte sobre el impacto de la reforma en zonas glaciares y periglaciares.Según el documento presentado, la modificación podría habilitar actividades industriales en áreas protegidas y reducir el alcance de la ley sancionada en 2010, considerada clave para resguardar reservas estratégicas de agua dulce que abastecen a millones de personas y sostienen ecosistemas andinos.Desde Jóvenes por el Clima convocaron a la movilización: “Se define el futuro de los glaciares. El 8 de abril se vota la reforma en Diputados y vamos a responder en la calle. Quieren modificar una ley que protege el agua y nuestros glaciares, sin participación real y a espaldas de la sociedad. Nos organizamos para frenarlo". Para cerrar, enfatizaron: "No es una votación más, es la venta de nuestros bienes naturales para el beneficio de unos pocos".