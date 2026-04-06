08.04.2026 / ADORNIGATE

La trama inmobiliaria de Adorni se complica cada vez más: su escribana admitió que desconoce el origen de los fondos


Adriana Nechevenko declaró ante la Justicia y dejó más dudas que certezas sobre las operaciones del jefe de Gabinete. Negó préstamos en efectivo, pero describió mecanismos financieros poco claros y evitó explicar sus vínculos con la Casa Rosada.



De acuerdo a LPO, la causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con la declaración de su escribana, Adriana Nechevenko, quien aseguró no saber de dónde salió el dinero utilizado para la compra de un departamento en Caballito y una casa en un country. “Eso hay que preguntárselo a él”, respondió ante la consulta judicial, en una frase que expone el nivel de opacidad que rodea las operaciones del funcionario.

Ante el fiscal Gerardo Pollicita, la escribana intentó despegarse de las versiones iniciales que hablaban de préstamos informales por parte de jubiladas. Según su testimonio, “préstamo de dinero, así en efectivo, no hubo”, sino que se trató de una compraventa con hipoteca de saldo de precio por unos 200 mil dólares, a pagar en 12 cuotas sin interés. La explicación, sin embargo, no terminó de convencer a los investigadores.

En paralelo, Nechevenko detalló que la adquisición de la casa en el country Indio Cuá Golf Club se concretó mediante otro esquema de financiamiento: la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, habría conseguido un préstamo de 100 mil dólares a pagar en 24 cuotas con un interés del 11%. El entramado de operaciones refuerza las sospechas sobre mecanismos poco transparentes en el acceso a los fondos.

Especialistas advierten que, por su condición de funcionario, Adorni debería haber presentado declaraciones juradas más precisas sobre el origen de los recursos. La falta de claridad en este punto se vuelve central en la investigación, en un contexto donde crecen las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito dentro del oficialismo.

La declaración también dejó zonas sensibles sin explicar. La escribana confirmó que tanto Adorni como su esposa son clientes habituales, pero evitó dar detalles sobre sus reiterados ingresos a la Casa Rosada. “No le gustaría que revele los motivos”, argumentó, en otra señal de hermetismo que alimenta las dudas sobre los vínculos entre la gestión libertaria y operaciones privadas bajo sospecha.

Lo más leído

1

Otro escándalo: Adorni se desplaza en un vehículo con 20 millones de pesos en multas

2

Chile suspendió la importación de gas argentino por no cumplir sus estándares de calidad

3

EE.UU. exige a Brasil desmantelar Pix: la pelea por el sistema que desafía a Visa y Mastercard

4

"¿Me prestás a tu abuela?": burla con IA a Adorni por las jubiladas que le financiaron el departamento sin conocerlo

5

EE.UU. ordenó a sus embajadas combatir la "propaganda antiamericana" usando X y operaciones psicológicas militares

Más notas de este tema

La Justicia reconoció el carácter colectivo del reclamo por el financiamiento de las escuelas técnicas

08/04/2026 - Judiciales

La Justicia reconoció el carácter colectivo del reclamo por el financiamiento de las escuelas técnicas

Causa Adorni: quiénes son las cuatro prestamistas citadas a declarar por sus dos propiedades

08/04/2026 - ESCÁNDALO PATRIMONIAL

Causa Adorni: quiénes son las cuatro prestamistas citadas a declarar por sus dos propiedades

Qué dijo la abogada detenida en Brasil sobre su inesperado cruce con Juan Darthés

06/04/2026 - BRASIL

Qué dijo la abogada detenida en Brasil sobre su inesperado cruce con Juan Darthés

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.