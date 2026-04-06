La trama inmobiliaria de Adorni se complica cada vez más: su escribana admitió que desconoce el origen de los fondos

De acuerdo a LPO, la causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con la declaración de su escribana, Adriana Nechevenko, quien aseguró no saber de dónde salió el dinero utilizado para la compra de un departamento en Caballito y una casa en un country. “Eso hay que preguntárselo a él”, respondió ante la consulta judicial, en una frase que expone el nivel de opacidad que rodea las operaciones del funcionario.

En paralelo, Nechevenko detalló que la adquisición de la casa en el country Indio Cuá Golf Club se concretó mediante otro esquema de financiamiento: la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, habría conseguido un préstamo de 100 mil dólares a pagar en 24 cuotas con un interés del 11%. El entramado de operaciones refuerza las sospechas sobre mecanismos poco transparentes en el acceso a los fondos.Especialistas advierten que, por su condición de funcionario, Adorni debería haber presentado declaraciones juradas más precisas sobre el origen de los recursos. La falta de claridad en este punto se vuelve central en la investigación, en un contexto donde crecen las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito dentro del oficialismo.La declaración también dejó zonas sensibles sin explicar. La escribana confirmó que tanto Adorni como su esposa son clientes habituales, pero evitó dar detalles sobre sus reiterados ingresos a la Casa Rosada. “No le gustaría que revele los motivos”, argumentó, en otra señal de hermetismo que alimenta las dudas sobre los vínculos entre la gestión libertaria y operaciones privadas bajo sospecha.