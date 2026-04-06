08.04.2026 / Judiciales

La Justicia reconoció el carácter colectivo del reclamo por el financiamiento de las escuelas técnicas

La demanda impugna las modificaciones introducidas por el Presupuesto 2026, que eliminaron mecanismos clave de financiamiento del sistema educativo, entre otros.




El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 resolvió dar curso como acción colectiva a un amparo presentado por familias de estudiantes de escuelas técnicas públicas contra el artículo 30 del Presupuesto 2026.

Se trata del primer amparo colectivo que cuestiona el recorte al financiamiento de la educación técnico-profesional a nivel nacional y que fue impulsado por Agustin Letcher, Tamara Bezares, Pablo González, Gabriel Ponce, Adrian Ojeda, Gerardo Marchesini y Rodolfo Zarate.

En esta primera decisión, la Justicia reconoció que existe una afectación común y homogénea sobre el conjunto de estudiantes de la educación técnico-profesional estatal y, por eso, dispuso que la causa tramite como amparo colectivo, con efectos sobre toda la clase involucrada.

La demanda impugna las modificaciones introducidas por el Presupuesto, que eliminaron mecanismos clave de financiamiento del sistema educativo, entre otros. 


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