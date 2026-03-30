Qué dijo la abogada detenida en Brasil sobre su inesperado cruce con Juan Darthés

La abogada Agostina Páez, que estuvo detenida en Brasil tras un episodio judicial en Río de Janeiro, volvió a quedar en el centro de la escena mediática al relatar un sorpresivo encuentro con el entorno de Juan Darthés. La revelación se produjo durante una entrevista en el programa “Sería Increíble”, emitido por la plataforma OLGA.

Según su testimonio, el episodio ocurrió en un bar cuando fue abordada por María del Carmen Leone. “Yo estaba en un bar y cuando salgo del baño, había una mujer afuera que me dice que estaban orando por mí”, relató. La situación tomó un giro inesperado cuando la mujer se presentó: “Me dice, ‘hola Agustina, te he reconocido, quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos, Fuerza’. Después me aclara quién es. Yo a él no lo vi”.El contexto no es menor. Páez enfrenta una causa en Brasil tras ser acusada de proferir insultos de carácter racista en un local gastronómico de Ipanema, un delito que tiene fuertes implicancias penales en ese país. Su caso generó repercusión tanto en medios argentinos como brasileños.Por su parte, Darthés cumple una condena de seis años de prisión en Brasil por abuso sexual contra la actriz Thelma Fardín. Actualmente se encuentra bajo un régimen semiabierto, que le permite salidas diarias bajo condiciones específicas.El relato de Páez también expuso una faceta del presente del actor: su acercamiento a la religión. Según trascendió, durante sus salidas habría profundizado su vínculo con una iglesia evangélica. En ese marco, el mensaje de su esposa refuerza la centralidad de la fe como sostén en medio de procesos judiciales y condena social.