Javier Milei volvió a arremeter contra los medios y los periodistas: "El 95% de los periodistas argentinos son delincuentes"

El presidente Javier Milei ratificó el rumbo del plan económico del Gobierno basado en el equilibrio fiscal durante una entrevista en la Televisión Pública, en la que advirtió que "la motosierra sigue encendida", al tiempo que advirtió sobre presuntos intentos de desestabilización y apuntó contra opositores y periodistas. "La motosierra sigue encendida. No voy a resignar el equilibrio fiscal. No vamos a ceder a los delincuentes ni a fuerzas extranjeras tratándose de meter en un país para voltear al Gobierno", aseguró el mandatario.El jefe de Estado afirmó que "la economía creció un 11%" desde su llegada a la Casa Rosada. "Los que hablan de recesión son los mismos payasos que hablan de estanflación. El consumo está en máximos históricos", justificó. El mandatario arremetió contra la prensa durante la entrevista y lanzó severas calificaciones contra los comunicadores en un momento de alta sensibilidad por diversos escándalos que erosionan la imagen del Gobierno. "El 95% de los periodistas argentinos son delincuentes. Y escriben por mandato de otros países, o financiados por otros países, o para medios que tienen conflicto con el Gobierno porque quieren prebendas, o son bancados por empresaurios", sostuvo.Estas declaraciones surgen en un contexto de turbulencia para el Ejecutivo a raíz de denuncias por corrupción. Entre ellas, la reciente acusación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el vocero presidencial, Manuel Adorni.A la situación del portavoz se suma otra polémica de impacto público: la obtención de créditos hipotecarios del Banco Nación por parte de funcionarios y legisladores de las filas del oficialismo. Sobre este tema, el mandatario afirmó que "hay mucha ignorancia y mala intención". "Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, ¿haber tomado ese crédito mató gente, violenta el derecho a la vida? No. ¿Alguien perdió la libertad por eso? No. ¿La tasa es la de mercado? La respuesta es afirmativa, con lo cual no violentaste nada. El análisis que hacen es verdaderamente una estupidez", sostuvo.Ante este escenario adverso, Milei relacionó las críticas periodísticas con sus medidas de austeridad estatal. "La gente es manipulada y engañada por las mentiras que construye la prensa. Estamos sufriendo un embate mediático, en parte porque cortamos la pauta oficial", argumentó. El mandatario insistió con su dura visión sobre el rol actual de los medios y su influencia negativa en la sociedad. Sobre este punto, agregó: "El 95% está envenenado, y se dedica a envenenar a la gente".