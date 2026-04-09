09.04.2026 / MOTOSIERRA

Motosierra en el PAMI: denuncian ajuste en la atención a jubilados y paralización al pago de prestadores

La deuda con los profesionales superaría los $500.000 millones en todo el país. La crisis financiera impacta en interrupciones en la atención, la continuidad de los tratamientos y en el acceso efectivo a la atención médica. El ministerio de Capital Humano emitió un comunicado donde aclaró que el organismo depende del área de Salud, a cargo de Mario Lugones.



La crisis financiera desatada en Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) desató una nueva interna dentro del Gobierno. Las denuncias refieren a deudas superiores a los $500.000, recortes en la atención a jubilados y freno en el pago a los prestadores.

El ministerio de Capital Humano emitió un comunicado este miércoles donde aclaró que el organismo depende del área de Salud, a cargo de Mario Lugones.

En este marco, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, salió a aclarar que "el Ministerio de Capital Humano informa que el área de Discapacidad y el PAMI no se encuentran bajo la órbita de este organismo, sino que dependen del Ministerio de Salud de la Nación". 

"En ese sentido, toda información, gestión o consulta vinculada a dichas áreas corresponde ser canalizada a través de las autoridades competentes de Salud. El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con una comunicación clara y precisa, con el objetivo de evitar confusiones y garantizar el correcto acceso a la información por parte de la ciudadanía", concluye el escrito.

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