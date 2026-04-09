Motosierra en el PAMI: denuncian ajuste en la atención a jubilados y paralización al pago de prestadores

La crisis financiera desatada en Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) desató una nueva interna dentro del Gobierno. Las denuncias refieren a deudas superiores a los $500.000, recortes en la atención a jubilados y freno en el pago a los prestadores.El ministerio de Capital Humano emitió un comunicado este miércoles donde aclaró que el organismo depende del área de Salud, a cargo de Mario Lugones.En este marco, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, salió a aclarar que "el Ministerio de Capital Humano informa que el área de Discapacidad y el PAMI no se encuentran bajo la órbita de este organismo, sino que dependen del Ministerio de Salud de la Nación"."En ese sentido, toda información, gestión o consulta vinculada a dichas áreas corresponde ser canalizada a través de las autoridades competentes de Salud. El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con una comunicación clara y precisa, con el objetivo de evitar confusiones y garantizar el correcto acceso a la información por parte de la ciudadanía", concluye el escrito.