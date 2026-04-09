Motosierra en el PAMI: denuncian ajuste en la atención a jubilados y paralización al pago de prestadores

La deuda con los profesionales superaría los $500.000 millones en todo el país. La crisis financiera impacta en interrupciones en la atención, la continuidad de los tratamientos y en el acceso efectivo a la atención médica. El ministerio de Capital Humano emitió un comunicado donde aclaró que el organismo depende del área de Salud, a cargo de Mario Lugones.
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