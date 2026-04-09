El paro de colectivos atravesado por el caos, la poca frecuencia y la bronca de los usuarios: qué líneas dejaron de circular

Desde las cámaras empresariales aducen que el Gobierno no le reconoce la totalidad del incremento, que perjudicó el pago de los salarios en marzo y el traslado de lo miles de pasajeros: aseguran que solo se les reconoce $1.750 por litro, mientras se pagan valores de entre y $2.100 y $2.444. La falta de actualización en la estructura de costos implica que las empresas transportistas tienen que decidir entre sacar menos unidades a las calles para gestionar el combustible o aumentar el boleto de colectivo, algo que desde AAETA señalaron que "es improbable que ocurra", pero reconoció que, en este marco, el valor real del pasaje debería ser de $2.100.El conflicto disparó un nuevo vértice: problemas con el pago de los sueldos de marzo. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) emitió un comunicado donde informaron que "encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes". “Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, concluye el documento emitido por el gremio.En este marco, el Gobierno convocó este jueves a las empresas de colectivos a una reunión para intentar buscar una solución al conflicto y llegar a un acuerdo sobre la actualización de los subsidios en la estructura de costos. El encuentro se llevará a cabo en la Secretaría de Transporte, donde asistirán la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).El ente emitió un comunicado en el que confirmaron que están pagos los subsidios del mes de abril a las líneas de colectivos y confirmó que se labraron actas de infracción para sancionarán a aquellas compañías que sufran alteraciones en las frecuencias. La Secretaría de Transporte señaló que, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), “se encuentra fiscalizando la prestación de los servicios de transporte urbano de pasajeros, habiéndose detectado en el día de la fecha una disminución en la cantidad de unidades de colectivos en circulación respecto de la jornada de ayer”. "Esta situación se verifica luego de que el Estado Nacional cumpliera con el pago de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil del mes de abril, y pese al compromiso asumido por las empresas prestatarias de sostener y mejorar la frecuencia de los servicios", agregó escrito.Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), expresó que "las líneas de mi cámara van a mejorar la frecuencia este jueves, porque ayer se acreditó una parte de una deuda importante de subsidios, lo que hizo posible el pago de salarios y eso nos da más aire para subir un poco más la frecuencia". "No digo que va a estar normalizado, algunas líneas van a mejorar y otras van a seguir como ayer, aunque el promedio general no va a ser muy diferente al que vimos en estos días. Las 28 líneas que solo andan en la Ciudad de Buenos Aires van a circular casi normal porque ahí no hay deuda de subsidios, están al día", añadió. "Lo que afortunadamente se pudo evitar fue el paro total que ayer se había anunciado de parte de Unión Tranviarios Automotor (UTA), gracias a que la gran mayoría de las empresas pudo pagar salarios, excepto una de zona norte que tiene cuatro líneas y es la única que está parada. El resto, con mayor o menor servicios, está funcionando", expresó.Fusaro explicó que "en todas las jurisdicciones, en las líneas de mi cámara, que incluye por ejemplo a Metropol, van a andar con frecuencias casi normales". "Obviamente hay que sostener esto en las semanas siguientes, para eso necesitamos un cambio más estructural. Porque la causa de todo este problema es el evento de Medio Oriente que disparó el precio del gasoil, que quedó totalmente fuera de parámetro", planteó.