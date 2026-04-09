Con la mira en 2027, Kicillof presenta en la UBA su espacio Derecho al Futuro

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, realizará este jueves la presentación de su espacio “Movimiento Derecho al Futuro” en la UBA, donde buscará dar un paso en la construcción de un armado nacional propio y, según plantean en su entorno, “empezar a proyectar una alternativa de cara al 2027” en un escenario político atravesado por tensiones con el Gobierno.El acto está previsto para las 16 dentro del Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria y pretende marcar el inicio de una nueva etapa para el mandatario, que busca ampliar su base de apoyo más allá de la provincia de Buenos Aires, con foco en sectores académicos, científicos y estudiantiles.La iniciativa se inscribe en un contexto de reconfiguración interna del peronismo, luego de su desempeño en la interna del Partido Justicialista bonaerense, donde logró imponerse en la mayoría de los distritos en disputa y modificar el equilibrio de fuerzas dentro del espacio.Ese resultado dejó expuestas tensiones con sectores ligados a Máximo Kirchner y La Cámpora, en un proceso que aceleró el reposicionamiento del gobernador como uno de los principales referentes opositores a nivel nacional.El MDF fue concebido como una herramienta para diferenciarse del kirchnerismo tradicional y ensayar una construcción más amplia, aunque Kicillof mantiene canales de diálogo conen busca de sostener la unidad del espacio sin resignar autonomía política.En paralelo, distintos estudios de opinión comenzaron a ubicar al gobernador entre los dirigentes mejor posicionados frente al oficialismo, con proyecciones que lo muestran competitivo en un eventual escenario electoral, especialmente en territorio bonaerense.Con ese telón de fondo, el desafío hacia adelante será consolidar una estructura federal que le permita disputar el escenario nacional, en un contexto de creciente confrontación con el Gobierno y de reordenamiento del mapa político opositor.