Senado: la cámara alta sesionará con eje en tratar pliegos de jueces y ascensos militares

El Senado realizará este jueves una sesión ordinaria desde las 11 para dar ingreso parlamentario a unos 60 pliegos de jueces, fiscales, y defensores, y así poder agilizar el proceso para cubrir las vacantes en su mayoría de la Capital Federal, en una clara señal a la familia judicial. La sesión fue acordada entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas para comenzar ese proceso de designación de jueces y aprobar ascensos militares y la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá.Entre los pliegos ingresó a la Cámara alta la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe. También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner como Vialidad y Hotesur-Los Sauces. También se incluyó Cristina María Juan -esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi que esta a cargó del Caso Libra- para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.Tras su ingreso formal de los pliegos, la Comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Pagotto, se abrirá una etapa de evaluación y de presentación de avales e impugnaciones, previo a la convocatoria a la Audiencia Pública donde cada uno de los postulantes deberá concurrir al Senado. Se estima que esas audiencias podrían hacerse entre el 30 de abril y el 7 de mayo , donde cada candidato expondrá y responderá las preguntas de los senadores, para ser tratado en una sesión a celebrarse a mediados del mes próximo.El Senado buscará aprobar el pliego de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, con el respaldo del oficialismo y aliados y el rechazo del justicialismo que denuncia que le dan ese cargo por haber votado a favor de la Ley Bases. Las críticas del peronismo no ponen en riesgo la aprobación del pliego de la ex senadora neuquina, ya que el dictamen fue respaldado por La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social. El dictamen fue firmado tras un fuerte contrapunto entre Crexell y legisladores peronistas, quienes la acusaron de haber votado la Ley Bases a cambio de un cargo diplomático.El Senado también debatirá los ascensos de unos 150 militares, entre los que figuran la cúpula de las tres fuerzas militares. El Gobierno propuso el ascenso del vicealmirante, Marcelo Alejandro Dalle Nogare, como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; del vicealmirante, Juan Romay, como jefe del Estado Mayor General de la Armada y del general de división, Oscar Zarich, como jefe del Estado Mayor General del Ejército. En cambio no se incluirá el ascenso del subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, que ya tiene dictamen de la comisión de Acuerdos, debido a que no existen los votos para poder aprobar su promoción, ya que fue impugnado por un supuesto encubrimiento en una denuncia de una ex cadete por abuso sexual.Además se votará la designación como presidente de Eduardo Rodolfo Montamat como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. También se buscará votar como vocales a Lucas Gabriel Trevisani Vespa y Marcelo Rubén D’Amore.