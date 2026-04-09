Ziliotto anunció un amparo de La Pampa para frenar la reforma de la Ley de Glaciares

Ley de Glaciares: La Pampa presenta amparo colectivo ambiental. https://t.co/r4VaSoIts1  Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) April 9, 2026

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, confirmó esta mañana que el Estado pampeano, autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa, y dirigentes de la Fundación Chadileuvú y de la Asociación por los Ríos Pampeanos, impulsarán un amparo judicial ante el Juzgado Federal de Santa Rosa para declarar inconstitucional y buscar frenar la reforma de la Ley de Glaciares aprobada esta madrugada en la Cámara de Diputados."Lesiona los derechos ambientales colectivos", sintetizó el mandatrio provicial, y sostuvo que será una ley que afectará "muchísimo" a todos los habitantes de la provincia.En ese sentido, precisó: "Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua, que perjudicará el ambiente, por lo que esto va más allá de una presentación judicial".Por eso, Ziliotto puso en valor que la causa de los ríos pampeanos contiene a todos los sectores y a la "enorme mayoría" de pampeanos y pampeanas: "De esta forma estamos defendiendo a todos y a cada uno de los pampeanos".Remarcó la dependencia de la provincia respecto del río Colorado, cuya cuenca tiene origen glacial. Recordó además que dos ríos pampeanos dejaron de correr -Atuel y Salado- y vinculó esa situación con la histórica disputa por los recursos hídricos en la región."La Pampa no tiene glaciares, pero depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. También están los otros dos que ya no corren. Por eso sabemos lo que significa la escasez de agua", planteó."Tenemos legitimidad para hacer este reclamo, por los antecedentes sobre lo que pasó con los ríos pampeanos: La Pampa no tiene glaciares pero si depende del único río que corre (el río Colorado) de origen glaciar", indicó el gobernador al ampliar que "dos tercios de la población tiene acceso al agua a través del río Colorado, eso tiene que ver con respetar un mandato popular".Por eso, según el gobernador, "si bien los glaciares no están en La Pampa, son parte de nuestro territorio".