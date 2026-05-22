Crece la expectativa por la llegada del papa León XIV a la Argentina: Solo resta definir la fecha

El mensaje despertó especulaciones inmediatas en el ámbito político y religioso, sobre todo porque Quirno agregó una frase que pareció confirmar el avance de las gestiones diplomáticas: “¡Solo resta definir la fecha, qué linda primavera!”. Horas después, el propio Milei reposteó la publicación con un escueto pero contundente “Se viene”, alimentando aún más la expectativa sobre la llegada del Sumo Pontífice al país.

Las negociaciones para concretar la visita vienen desarrollándose desde principios de año. En febrero, Quirno viajó a Roma y entregó personalmente al Papa León XIV una carta de invitación firmada por Milei. Tras aquel encuentro, el canciller había destacado la voluntad de trabajar junto al Vaticano “por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”.La posibilidad de que el nuevo Papa visite la Argentina genera fuerte expectativa entre sectores de la Iglesia y del Gobierno nacional, especialmente después de años en los que el país no recibió una visita papal oficial. “Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y Viva la Libertad Carajo”, cerró Quirno en su publicación, en un mensaje que mezcló diplomacia, religión y el tono político característico del oficialismo.