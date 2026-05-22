22.05.2026 / POLÉMICA

Crece la expectativa por la llegada del papa León XIV a la Argentina: Solo resta definir la fecha

Las versiones sobre una posible visita del Papa León XIV a la Argentina cobraron fuerza este viernes luego de un sugestivo mensaje publicado por el canciller Pablo Quirno tras reunirse con el presidente Javier Milei en la quinta de Olivos. “Vine a reunirme con el presidente Javier Milei para darle ‘la Buena Noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino”, escribió el funcionario en sus redes sociales.




El mensaje despertó especulaciones inmediatas en el ámbito político y religioso, sobre todo porque Quirno agregó una frase que pareció confirmar el avance de las gestiones diplomáticas: “¡Solo resta definir la fecha, qué linda primavera!”. Horas después, el propio Milei reposteó la publicación con un escueto pero contundente “Se viene”, alimentando aún más la expectativa sobre la llegada del Sumo Pontífice al país.

Las versiones indican que la gira papal podría concretarse en noviembre e incluiría también visitas a Uruguay y Perú. El ex embajador uruguayo ante la Santa Sede, Carlos Enciso, aseguró que desde el Vaticano ya manejan un esquema tentativo para la primera quincena de ese mes. “Puede ser unos días más o menos, capaz que se puede modificar, pero lo importante es que sería en noviembre”, señaló.

Las negociaciones para concretar la visita vienen desarrollándose desde principios de año. En febrero, Quirno viajó a Roma y entregó personalmente al Papa León XIV una carta de invitación firmada por Milei. Tras aquel encuentro, el canciller había destacado la voluntad de trabajar junto al Vaticano “por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”.

La posibilidad de que el nuevo Papa visite la Argentina genera fuerte expectativa entre sectores de la Iglesia y del Gobierno nacional, especialmente después de años en los que el país no recibió una visita papal oficial. “Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y Viva la Libertad Carajo”, cerró Quirno en su publicación, en un mensaje que mezcló diplomacia, religión y el tono político característico del oficialismo.

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