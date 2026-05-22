Apagón masivo: más de 100 mil usuarios perjudicados, el comunicado de EDESUR y los motivos

La explosión de dos transformadores provocó un incendio de gran magnitud en la subestación de Parque Centenario de Edesur. El hecho se registró durante la madrugada de este viernes -alrededor de las 3:15- y, como consecuencia, se produjo un apagón masivo en parte de la Ciudad de Buenos Aires.El establecimiento se encuentra ubicado en la intersección de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado. En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos que ya lograron controlar el fuego. Barrios como Caballito, Villa Crespo y Almagro, entre otros, fueron los más afectados por el incidente. De acuerdo a los datos oficiales de la empresa, en el pico de la interrupción se registraron un total de 103.760 usuarios afectados. A las 8, alcanzó los 24.610 sin suministro eléctrico.“Edesur informa que esta mañana se registró un incidente en un transformador de la Subestación Centenario y que por razones de seguridad se cortó el suministro eléctrico en la zona”, explicó la empresa en un comunicado en redes sociales.Asimismo informaron que: “Tras maniobras realizadas por nuestros equipos técnicos, ya se recuperó el servicio para más del 70% de los clientes inicialmente afectados”. “El suministro al resto de los usuarios se restablecerá en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, concluyeron.El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) detalló que, pasadas las 05:30 am, la cantidad de afectados seguía siendo significativa: 49.040 usuarios en Villa Crespo, 17.245 en Caballito, 15.741 en Almagro, 4.441 en La Paternal y 2.066 en Villa General Mitre. Estas cifras reflejan la magnitud del impacto que tuvo el incidente.No se registraron personas heridas por el incendio. Personal del SAME confirmó que no fue necesario asistir médicamente a vecinos ni a trabajadores en el lugar. Esto permitió concentrar los esfuerzos en el control del fuego y en el inicio de las tareas para restablecer el suministro.