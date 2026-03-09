09.04.2026 / ENTREVISTA

Insólito argumento de Milei para justificar los créditos VIP a funcionarios: ¿Haberlos tomado, mató a alguien?"

El Presidente defendió a sus funcionarios por los créditos del Banco Nación, minimizó las denuncias contra Manuel Adorni, negó la crisis económica y volvió a cargar contra el periodismo durante una entrevista televisiva.




El presidente Javier Milei intentó minimizar el escándalo por los créditos millonarios que el Banco Nación concedió a funcionarios del oficialismo, bajo el argumento de que esas operaciones no vulneran "el derecho a la vida" ni a "la libertad". "La pregunta es, ¿haber tomado ese crédito, mató gente?", increpó en una entrevista teelvisiva en el que respaldó con el mismo énfasis a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En ese tramo, el mandatario insistió con su justificación: “¿Violentó el derecho a la vida y mató gente? No (...) ¿Alguien perdió la libertad por eso? No”, insistió. Bajo esa lógica, defendió que los créditos fueron otorgados “a tasa de mercado” y consideró que no existe irregularidad en que funcionarios accedan a ese financiamiento. 

Además, volvió a respaldar a Adorni, quien está bajo investigación judicial por su patrimonio. Primero lo calificó como “un maravilloso jefe de Gabinete” y destacó su rol dentro del Gobierno. Luego, afirmó que el que "se queda trabajando en la cocina con los ministros" es él.

Durante la entrevista, Milei también negó el deterioro de la situación económica y cuestionó las críticas sobre la pérdida de poder adquisitivo. “Dicen que la gente no llega a fin de mes y que no puede consumir, pero sucede que el consumo está en máximos históricos”, lanzó, sin aportar datos que respalden esa afirmación.

En la misma línea, responsabilizó a la prensa por la percepción social de crisis y redobló sus ataques contra el periodismo: “El 95 por ciento de los periodistas argentinos son delincuentes” y “se dedican a envenenar a la gente”, sostuvo. 

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