Quiénes son los diputados que blindaron a Adorni para que no declare sobre sus viajes y propiedades

Ante el pedido de citación por parte de la oposición al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para ser interpelado en la Cámara de Diputados,El pasado jueves, la moción recaudó 124 votos afirmativos, aunque los 118 negativos terminaron por descartarla, puesto que no se alcanzaron los dos tercios necesarios. La jornada dejó expuesta, una vez más, el blindaje de los aliados -principalmente del PRO y el radicalismo- a los escándalos que rodean al Ejecutivo.La iniciativa había sido presentada por la diputada de Unión por la Patria, Paula Penacca, quien cuestionó la falta de respuestas del funcionario: “Es un papelón que no pueda explicar sus propiedades ni sus viajes”, sostuvo durante el debate. Sin embargo, el planteo no prosperó y el presidente de la Cámara, Martín Menem, avanzó con el temario previsto.El rechazo se produjo en un contexto atravesado por otros intentos de la oposición de instalar en el recinto temas sensibles para el Gobierno, como el caso $LIBRA y las denuncias por restricciones a la prensa. Ninguna de las mociones logró la mayoría requerida, aunque en varios casos quedaron a pocos votos de habilitar su tratamiento.En paralelo, también se intentó impulsar una comisión investigadora sobre los movimientos patrimoniales de Adorni y el uso de recursos oficiales, así como discutir la política exterior en torno al conflicto en Medio Oriente.Sabrina AjmechetCarlos Alberto AlmenaLisandro AlmironBarbara AndreussiPablo AnsaloniDamian ArabiaBelen AvicoAtilio BasualdoMonica BecerraBeltran BenedetBertie Benegas LynchAlejandro BongiovanniGabriel BornoroniAdrian BrizuelaEliana BrunoMariano CamperoAlejandro CarrancioGiselle CastelnuovoAbel ChiconiFacundo Correa LlanoRomina DiezNicolas EmmaAlejandro FargosiAlida FerreyraSergio FigliuoloMaria Gabriela FloresMaira FriasMaria Virginia GallardoAlvaro GarciaCarlos GarciaSilvana GiudiciRosario GoitiaAlfredo GonzalesMaria Luisa Gonzalez EstevarenaMaura GruberJairo GuzmanDiego HartfieldPatricia HolzmanGerardo HuesenGladys HumenukMaria Cecilia IbañezAndres LaumannLilia LemoineAndres LeoneMercedes LlanoEnrique LluchJohanna LongoLorena MacyszynAlvaro MartinezNicolas MayorazJulieta Metral AsensioSoledad MolinuevoSoledad MondacaGuillermo MontenegroJuan Pablo MontenegroFrancisco MorchioJulio Moreno OvalleGabriela MuñozMiriam NiveyroJoaquin OjedaSebastian ParejaMarcos Patiño BrizuelaSantiago PauliAgustin PellegriniFederico PelliJose PelucLuis PetriMaria Lorena PetrovichLuis PicatMaria Celeste PonceManuel QuintarValentina RaveraAdrian RavierVeronica RazziniKaren ReichardtGaston RiescoGonzalo RocaMiguel RodriguezLaura Rodriguez MachadoJuliana Santillan Juarez BrahimSantiago SanturioLaura SoldanoYamile TomassoniRuben TorresAnibal TortorielloJose TournierCesar TreffingerHernan UrienPatricia VasquezAndrea VeraLorena VillaverdeGino ViscontiCarlos ZapataMartin ArdohainEmmanuel BianchettiFernando De AndreisMaria Florencia De SensiDaiana Fernandez MoleroAlicia FregoneseAntonela GiampieriCristian RitondoJavier Sanchez WrbaMartin YezaGuillermo AgueroGerardo CipoliniDiogenes GonzalezLisandro NieriDario SchneiderPamela VerasaySergio Capozzi (Provincias Unidas)Elia Fernandez (Independencia)Gladys Medina (Independencia)Javier Noguera (Independencia)Pablo Outes (Innovación Federal)Yolanda Vega (Innovación Federal)Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo)Nancy Picon Martinez (Producción y Trabajo)Jose Luis Garrido (Por Santa Cruz)