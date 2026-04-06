Quiénes son los diputados que blindaron a Adorni para que no declare sobre sus viajes y propiedades

Ante el pedido de citación por parte de la oposición al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para ser interpelado en la Cámara de Diputados, la bancada oficialista junto a sus aliados legislativos evitaron que este tenga que dar explicaciones sobre su patrimonio, cuyo proceso de compra se encuentra bajo investigación judicial, y un puñado viajes realizados por fuera del cronograma oficial.
El pasado jueves, la moción recaudó 124 votos afirmativos, aunque los 118 negativos terminaron por descartarla, puesto que no se alcanzaron los dos tercios necesarios. La jornada dejó expuesta, una vez más, el blindaje de los aliados -principalmente del PRO y el radicalismo- a los escándalos que rodean al Ejecutivo.
La iniciativa había sido presentada por la diputada de Unión por la Patria, Paula Penacca, quien cuestionó la falta de respuestas del funcionario: “Es un papelón que no pueda explicar sus propiedades ni sus viajes”, sostuvo durante el debate. Sin embargo, el planteo no prosperó y el presidente de la Cámara, Martín Menem, avanzó con el temario previsto.
El rechazo se produjo en un contexto atravesado por otros intentos de la oposición de instalar en el recinto temas sensibles para el Gobierno, como el caso $LIBRA y las denuncias por restricciones a la prensa. Ninguna de las mociones logró la mayoría requerida, aunque en varios casos quedaron a pocos votos de habilitar su tratamiento.
En paralelo, también se intentó impulsar una comisión investigadora sobre los movimientos patrimoniales de Adorni y el uso de recursos oficiales, así como discutir la política exterior en torno al conflicto en Medio Oriente. Todas las propuestas fueron bloqueadas en votaciones ajustadas.
UNO POR UNO, TODOS LOS VOTOS NEGATIVOS
La Libertad Avanza
Sabrina Ajmechet
Carlos Alberto Almena
Lisandro Almiron
Barbara Andreussi
Pablo Ansaloni
Damian Arabia
Belen Avico
Atilio Basualdo
Monica Becerra
Beltran Benedet
Bertie Benegas Lynch
Alejandro Bongiovanni
Gabriel Bornoroni
Adrian Brizuela
Eliana Bruno
Mariano Campero
Alejandro Carrancio
Giselle Castelnuovo
Abel Chiconi
Facundo Correa Llano
Romina Diez
Nicolas Emma
Alejandro Fargosi
Alida Ferreyra
Sergio Figliuolo
Maria Gabriela Flores
Maira Frias
Maria Virginia Gallardo
Alvaro Garcia
Carlos Garcia
Silvana Giudici
Rosario Goitia
Alfredo Gonzales
Maria Luisa Gonzalez Estevarena
Maura Gruber
Jairo Guzman
Diego Hartfield
Patricia Holzman
Gerardo Huesen
Gladys Humenuk
Maria Cecilia Ibañez
Andres Laumann
Lilia Lemoine
Andres Leone
Mercedes Llano
Enrique Lluch
Johanna Longo
Lorena Macyszyn
Alvaro Martinez
Nicolas Mayoraz
Julieta Metral Asensio
Soledad Molinuevo
Soledad Mondaca
Guillermo Montenegro
Juan Pablo Montenegro
Francisco Morchio
Julio Moreno Ovalle
Gabriela Muñoz
Miriam Niveyro
Joaquin Ojeda
Sebastian Pareja
Marcos Patiño Brizuela
Santiago Pauli
Agustin Pellegrini
Federico Pelli
Jose Peluc
Luis Petri
Maria Lorena Petrovich
Luis Picat
Maria Celeste Ponce
Manuel Quintar
Valentina Ravera
Adrian Ravier
Veronica Razzini
Karen Reichardt
Gaston Riesco
Gonzalo Roca
Miguel Rodriguez
Laura Rodriguez Machado
Juliana Santillan Juarez Brahim
Santiago Santurio
Laura Soldano
Yamile Tomassoni
Ruben Torres
Anibal Tortoriello
Jose Tournier
Cesar Treffinger
Hernan Urien
Patricia Vasquez
Andrea Vera
Lorena Villaverde
Gino Visconti
Carlos Zapata
PRO
Martin Ardohain
Emmanuel Bianchetti
Fernando De Andreis
Maria Florencia De Sensi
Daiana Fernandez Molero
Alicia Fregonese
Antonela Giampieri
Cristian Ritondo
Javier Sanchez Wrba
Martin Yeza
UCR
Guillermo Aguero
Gerardo Cipolini
Diogenes Gonzalez
Lisandro Nieri
Dario Schneider
Pamela Verasay
Provincias Unidas / Otros aliados
Sergio Capozzi (Provincias Unidas)
Elia Fernandez (Independencia)
Gladys Medina (Independencia)
Javier Noguera (Independencia)
Pablo Outes (Innovación Federal)
Yolanda Vega (Innovación Federal)
Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo)
Nancy Picon Martinez (Producción y Trabajo)
Jose Luis Garrido (Por Santa Cruz)