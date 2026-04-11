Sheinbaum lanza un servicio universal de salud y reordena el sistema público

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Servicio Universal de Salud, un nuevo esquema que busca garantizar el acceso a la atención médica para toda la población, independientemente de su situación laboral o nivel de ingresos.El plan apunta a unificar y coordinar las distintas estructuras del sistema sanitario mexicano, históricamente fragmentado entre instituciones públicas y coberturas diferenciadas. La iniciativa busca cerrar esas brechas y asegurar prestaciones más homogéneas en todo el territorio.Desde el gobierno plantean que el nuevo servicio permitirá mejorar la eficiencia del sistema, ampliar la cobertura y reducir desigualdades en el acceso a medicamentos, consultas y tratamientos. La medida se inscribe en una agenda más amplia de fortalecimiento del sector público.El anuncio también tiene un componente político. La salud fue uno de los ejes de debate en los últimos años en México, en medio de críticas por problemas de abastecimiento, infraestructura y tiempos de atención. Con esta iniciativa, la administración busca reordenar el sistema y responder a esas demandas.Sin embargo, el desafío será la implementación. Integrar estructuras diversas, garantizar financiamiento sostenido y coordinar niveles de gobierno son algunos de los puntos críticos que enfrentará el nuevo esquema.En ese contexto, el Servicio Universal de Salud aparece como una apuesta de largo alcance: una reforma estructural que, de concretarse, podría redefinir el acceso a la salud en México.