09.04.2026 / CONSUMO

La carne se dispara hasta 20% y profundiza el golpe al bolsillo en medio de la caída del consumo

Los precios de los cortes populares volvieron a trepar con fuerza en marzo y sumaron presión a una inflación que ya castiga el poder adquisitivo. Mientras el pollo también mostró subas significativas, el cerdo quedó rezagado, en un escenario atravesado por la retracción del consumo y la crisis de la industria frigorífica.




Los precios de la carne vacuna no dieron tregua durante marzo y registraron un aumento promedio del 10,6%, con picos superiores al 20% en algunos cortes populares, según el informe mensual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En paralelo, el pollo acompañó la tendencia alcista, mientras que el cerdo fue la única categoría con incrementos más moderados.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el precio de la media res aumentó 13,3% mensual y acumuló una suba interanual del 71,71%. En Córdoba, el incremento fue aún mayor, con un 14,1% mensual y 68,8% interanual, consolidándose como el distrito con mayores aumentos. Rosario, en tanto, mostró el menor avance relativo, con un 11,6% mensual.

Entre los cortes más consumidos, la picada común encabezó las subas con un salto del 20,4%, seguida por la carnaza común (17,7%) y la falda (13,4%). En el otro extremo, el matambre, el lomo y el peceto registraron aumentos más moderados, aunque igualmente por encima de la evolución de los ingresos.

El escenario se da en un contexto crítico para la cadena cárnica: la faena vacuna cayó a su nivel más bajo desde la pandemia y la industria frigorífica opera prácticamente sin márgenes. La combinación de menores volúmenes, presión exportadora y caída del consumo interno configura un panorama donde los precios siguen escalando mientras el acceso a alimentos básicos se vuelve cada vez más restrictivo.

Lo más leído

1

Chile suspendió la importación de gas argentino por no cumplir sus estándares de calidad

2

EE.UU. exige a Brasil desmantelar Pix: la pelea por el sistema que desafía a Visa y Mastercard

3

EE.UU. ordenó a sus embajadas combatir la "propaganda antiamericana" usando X y operaciones psicológicas militares

4

La guerra en Irán disparó el precio de los fertilizantes: Argentina vendió Profertil meses antes del shock

5

Pettovello echó a su número dos por los créditos del Nación: por qué expuso a Adorni y Caputo y qué dijo el eyectado

Más notas de este tema

John Foos cerrará su planta en la Argentina e importará productos terminados de Asia

09/04/2026 - ECONOMÍA

John Foos cerrará su planta en la Argentina e importará productos terminados de Asia

Tarjetas al límite: cae el financiamiento real y crece el endeudamiento para llegar a fin de mes

09/04/2026 - CONTRACCIÓN DEL CONSUMO

Tarjetas al límite: cae el financiamiento real y crece el endeudamiento para llegar a fin de mes

El REM del BCRA anticipó más inflación: casi 30% para 2026 y una baja más lenta

09/04/2026 - PROYECCIÓN

El REM del BCRA anticipó más inflación: casi 30% para 2026 y una baja más lenta

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.