Universitarios en lucha: docentes de la UBA darán clases públicas ante la Casa Rosada

Docentes de la Universidad de Buenos Aires nucleados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) realizarán este viernes una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo cuyo obejtivo será visibilizar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Ejecutivo y denunciar el deterioro salarial del sector, en un contexto en el que los ingresos se ubicaron "en mínimos históricos” y afectan el normal desarrollo de las actividades académicas.La actividad comenzará a las 10 frente a la Casa Rosada y se extenderá durante toda la jornada con clases abiertas, charlas y una feria de ciencias organizada junto a ATE Conicet, como parte de una estrategia para trasladar el conflicto al espacio público sin interrumpir completamente las cursadas.El eje del reclamo es la implementación efectiva de la ley sancionada por el Congreso, que contempla una recomposición del 50% en los salarios de docentes y no docentes para compensar el desfasaje frente a la inflación acumulada desde fines de 2023.Desde el gremio sostienen que la norma no se está cumpliendo pese a haber sido votada en reiteradas ocasiones y ratificada incluso en el tratamiento del Presupuesto 2026, y recuerdan que la Justicia ya ordenó su aplicación tras un fallo confirmado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal.La jornada también buscará poner en agenda la situación del sistema científico y universitario, en coincidencia con el Día del Investigador Científico, con la participación de referentes académicos y figuras como Adolfo Pérez Esquivel y el investigador Alberto Kornblihtt.En paralelo, AGD-UBA confirmó que continuarán las medidas de fuerza en distintas facultades, con foco en el Ciclo Básico Común (CBC), mientras advierten sobre renuncias crecientes y dificultades para sostener las cursadas ante la pérdida de poder adquisitivo.“Desde el 21 de octubre del año pasado el Gobierno acumula más de cinco meses de incumplimiento de la ley y la docencia universitaria ya perdió un 35% de su poder adquisitivo; de cada tres días trabajados, nos pagan dos”, afirmó la secretaria general del gremio, Laura Carboni.