Las provincias que se suman a la cuarta Marcha Federal Universitaria contra el gobierno de Milei

Ámbito educativos de todo el país denuncian la paralización de las paritarias, la pérdida del poder adquisitivo, el impacto de la eliminación del FONID que afectó los ingresos docentes desde el inicio de la gestión libertaria, el congelamiento salarial y el desfinanciamiento de las instituciones al que Nación continúa resistiéndose.

La cuartatendrá sus despliegues en distintos puntos del país, con paros, movilizaciones y actividades convocadas por gremios docentes, estudiantes y trabajadores estatales que denuncian el desfinanciamiento de las universidades públicas y el deterioro salarial profundizado durante la gestión deSon varias las provincias que informaron su adhesión a la medida, algunas de ellas, gobernadas por grandes aliados del oficialismo que incluso ofrecieron su respaldo durante los numerosos debates legislativos.En, el gobierno provincial convocó a una nueva ronda de reuniones paritarias con los gremios estatales, aunque los sindicatos universitarios confirmaron igualmente su participación en la jornada federal. La concentración principal será frente a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy.En, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) ratificó un paro de 96 horas luego de fracasar las negociaciones con el Consejo Provincial de Educación. El gremio reclama reapertura de paritarias, devolución de descuentos por huelga y una actualización salarial frente al congelamiento de haberes que denuncian desde enero.también se sumará a la protesta nacional. La Unión de Trabajadores de la Educación (UNTER) adherirá al paro convocado por la CTA Autónoma y participará de movilizaciones en General Roca, Bariloche y Viedma.En, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) rechazó la oferta salarial presentada por el gobierno provincial y mantendrá medidas de fuerza junto a la adhesión a la marcha universitaria. En las últimas semanas crecieron las movilizaciones autoconvocadas en Rawson, Trelew y Puerto Madryn por salarios que quedaron por debajo del costo de vida.atraviesa un escenario similar. Mientras el gobierno de Rogelio Frigerio reabrió la negociación salarial tras el rechazo gremial a la primera oferta oficial, docentes y trabajadores universitarios participarán de la protesta nacional debido a la pérdida salarial y falta de financiamiento educativo.En, los sindicatos docentes nucleados en ATECH mantienen un plan de lucha por mejoras salariales y actualización de bonificaciones. Los gremios denuncian que los incrementos otorgados por la provincia no logran compensar el impacto de la inflación ni la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).La movilización también tendrá fuerte presencia en Buenos Aires y otras provincias. Universidades nacionales de Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda, Rosario, Mar del Plata, San Juan y Comahue ya confirmaron actividades y marchas locales para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el ajuste sobre el sistema educativo.En este marco, desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que el incumplimiento de la ley aprobada por el Congreso ya impacta en el funcionamiento de facultades, hospitales universitarios y programas de investigación en todo el país. La movilización pretende cristalizar este cúmulo de factores que desencadenaron un clima de tensión permanente entre Nación y el ámbito docente.