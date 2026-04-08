La demanda más grande de la historia: en qué consiste la medida colectiva en defensa de los glaciares

Organizaciones socioambientales lanzaron una demanda colectiva sin precedentes contra la reforma de laimpulsada por el gobierno nacional al advertir que se trata de un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua y convocaron a la ciudadanía a sumarse masivamente para fortalecer el reclamo judicial.La iniciativa es promovida por Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Círculo de Políticas Ambientales, que ya reunieron más de 300 mil adhesiones y apuntan a alcanzar las 500 mil. “La ciudadanía puede ser parte de la demanda colectiva más grande de la historia para defender el agua”, señalaron.El objetivo central es declarar la inconstitucionalidad de la reforma aprobada en Diputados, al considerar que vulnera los presupuestos mínimos de protección ambiental. “Tras la sanción de la reforma de la ley de glaciares en un proceso viciado y a espaldas de la sociedad, convocamos a sumarse a una demanda colectiva para frenar este retroceso”, expresaron en un comunicado.Las organizaciones sostienen que la nueva normativa delega en las provincias decisiones clave y limita el rol de control del Ianigla-Conicet, lo que, advierten, debilita los mecanismos de protección. “Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, afirmaron, en referencia al tratamiento legislativo del proyecto.“Cientos de miles de personas se inscribieron a la audiencia pública para defender la ley de glaciares y fueron ignoradas”, remarcaron.Quienes deseen adherir pueden hacerlo a través del sitio web habilitado por las organizaciones, en un proceso que no implica obligaciones legales pero busca amplificar el respaldo social. “La firma es una forma de amplificar ese reclamo colectivo. No genera obligaciones legales, pero sí construye una fuerza social imposible de desestimar”, explicaron.La acción judicial se da tras la, y abre un nuevo capítulo de conflicto en torno a la protección de los glaciares, considerados reservas clave de agua dulce para el país.