14.05.2026 / ECONOMÍA

La inflación fue de 2,6% en abril y acumuló un alza de 32,4% interanual

El INDEC difundió la variación de precios y bajó con respecto al 3,4% de marzo. La división con mayor alza mensual en el cuarto mes del año fue Transporte.




Los precios al consumidor bajaron 2,6% en abril respecto al 3,4% que había arrojado en marzo y acumularon un alza de 32,4% interanual. La división con mayor alza mensual en el cuarto mes del año fue Transporte. 

De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la división con mayor alza mensual en abril de 2025 fue Transporte (4,4%) como consecuencia del aumento en los combustibles.  La segunda división con mayor incremento fue Educación (4,2%).

En paralelo, las divisiones con mayor incidencia en la variación mensual regional fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas en Noreste, Noroeste y Pampeana; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en GBA por aumento de alquileres y en electricidad; y Transporte en Cuyo y Patagonia. 

En abril de 2026, GBA fue la región con mayor suba mensual (2,8%), escoltada por Noreste (2,7%) y Patagonia (2,6%).

Por el contrario, las dos categorías que registraron las menores variaciones fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1%). 

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad. Le sigue IPC núcleo (2,3%) por el aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar; y los precios Estacionales (0,0%), que tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensados con las caídas en los precios de turismo y frutas.



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