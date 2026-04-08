Renunció el juez federal acusado de difundir mensajes antisemitas, pero el Gobierno no la aceptó y acudió a la Magistratura

El juez federal de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, renunció a su cargo tras las denuncias por mensajes antisemitas y xenófobos. Sin embargo, el Gobierno evitó aceptarle la dimisión de inmediato y pidió al Consejo de la Magistratura datos sobre el proceso que se le sigue por mal desempeño.López, titular del juzgado federal 4 de Mar del Plata, está a un paso del jury, pues está siendo sometido a un proceso por expresiones antisemitas y xenófobas difundidas a través de sus redes sociales.Entre sus declaraciones, el juez insinuó que ser judío es incompatible con la identidad nacional. También distinguió entre “judíos” y “argentinos” y utilizó “conceptos denigrantes impropios”, según la presentación.Entre otras expresiones antisemitas, el juez con su usuario de X afirmó que “Hamas es una creación de Israel” y que “Israel es una farsa”. Hamas es un grupo terrorista palestino.Asimismo, el juez replicó la foto de un demonio sosteniendo una bandera del Estado de Israel, y a la parca vestida con una bandera israelí. También amenazas de Irán contra Javier Milei.Ahora, el Consejo de la Magistratura deberá confeccionar y remitir el informe solicitado por el Poder Ejecutivo antes de que la dimisión de López sea aceptada o rechazada.Este paso es imprescindible. Si la renuncia es rechazada y López es sometido a un juicio político que termina en su remoción, no cobrará la jubilación. En cambio, si la renuncia es aceptada, podrá cobrar su retiro.Así, el caso de López pasa a integrar el grupo de actuaciones recientes donde el Consejo evalúa la conducta extrajudicial de jueces y su coherencia con las exigencias del cargo.Organizaciones de la comunidad judía y otros particulares presentaron ante el Consejo de la Magistratura una serie de denuncias en su contra por publicaciones realizadas en su cuenta de X.Con una copia certificada de capturas de pantalla de posteos, reposteos y respuestas desde el usuario del juez, los denunciantes apuntaron contra el magistrado por considerar que había utilizado esa red social “para difundir de manera sistemática expresiones antisemitas que comprometen su imparcialidad, idoneidad y decoro”.También evaluaron que la conducta virtual del magistrado había configurado “un patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel, excediendo cualquier debate razonable sobre política internacional”.El juez de Mar del Plata dijo que lo suyo fue el ejercicio legítimo de la libertad de expresión; que no hubo delito en sus expresiones y que las organizaciones denunciantes no tienen legitimidad.El Gobierno, al no aceptar en forma inmediata la dimisión del magistrado, preserva la potestad de llevar adelante procesos disciplinarios aun si el funcionario busca retirarse antes de un fallo definitivo.