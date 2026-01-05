Exportaciones de autos chinos se disparan 82% en marzo, por la crisis energética y la demanda de vehículos eléctricos

Las exportaciones de automóviles de pasajeros del país asiático se aceleraron notablemente en marzo, con un salto de 82,4% respecto al mismo mes del año anterior

Las exportaciones de autos eléctricos e híbridos enchufables se dispararon más del 140% en el mismo período, alcanzando 363.000 unidades

BYD, el fabricante chino más grande, lidera la carga global

China consolida su dominio en los mercados automotrices globales.. Las cifras - 748.000 vehículos en marzo frente a 586.000 en febrero - reflejan un esfuerzo cada vez más agresivo de los fabricantes chinos por expandir su presencia internacional.El crecimiento es aún más pronunciado en el segmento de vehículos de energía nueva.. Este incremento, aunque espectacular en porcentaje, también marca un alza del 31% respecto a febrero.. La compañía no solo aumenta sus volúmenes de exportación, sino que también apunta a segmentos premium en Europa a través de su línea Denza, contratando agresivamente personal en ventas y marketing para competir con marcas establecidas. Geely y Chery completan el trío de principales exportadores.El catalizador del boom parece ser la combinación de dos factores. Primero, la crisis energética desatada por el conflicto en Irán ha elevado los precios del petróleo crudo, revitalizando la urgencia por la electrificación global. Segundo, analistas advierten que en muchos mercados estructuralmente aptos para vehículos eléctricos, la adopción había sido lenta simplemente porque faltaba urgencia entre los consumidores. Los precios elevados de combustible cambian esa ecuación.Pero la fortaleza en exportaciones contrasta con un mercado doméstico en apuros. Las ventas de autos de pasajeros dentro de China cayeron 19,2% en marzo respecto a un año antes, totalizando 1,7 millones de unidades. Es el quinto mes consecutivo de declinación interanual. El gobierno ha reducido subsidios para incentivar el cambio a vehículos de energía nueva, y la economía enfrenta presiones más amplias: competencia feroz entre marcas y un sector inmobiliario deprimido que desalienta compras de gran envergadura.Incluso Tesla siente la presión. Las exportaciones desde su fábrica en Shanghái subieron 9% interanual, pero las ventas domésticas en China cayeron 24%, exponiendo la debilidad de la demanda local.Analistas de UBS creen que el debilitamiento interno no durará. Paul Gong, jefe de investigación de autos chinos en la banca de inversión, sostiene que el crecimiento de exportaciones será más que suficiente para compensar las caídas locales en términos anuales. Predice que las exportaciones de autos de pasajeros chinos podrían crecer 20% o más este año respecto a 2025, lo que ayudaría a suavizar el impacto de las ventas domésticas débiles.