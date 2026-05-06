China planea enviar astronautas a misiones espaciales de un año

China confirmó que planea enviar astronautas a misiones espaciales de un año completo en la estación Tiangong, en un nuevo paso de su programa para llevar humanos a la Luna antes de 2030. El anuncio fue realizado por funcionarios del programa espacial chino durante una conferencia en Shanghái y forma parte de una estrategia más amplia para ampliar la presencia del país en el espacio.
Actualmente, las misiones tripuladas chinas duran alrededor de seis meses. El objetivo de extenderlas a un año es recopilar más información sobre los efectos de la permanencia prolongada en microgravedad, además de probar tecnologías necesarias para futuras bases lunares y exploraciones de larga duración.
La carrera espacial entre China y Estados Unidos
El programa espacial chino avanzó de forma acelerada durante la última década
. En 2022, el país completó la construcción de Tiangong, su estación espacial permanente, luego de quedar excluido
de la Estación Espacial Internacional por restricciones impulsadas por Estados Unidos.
Desde entonces, Beijing incrementó el número de misiones tripuladas y no tripuladas, desarrolló nuevos cohetes de carga pesada y profundizó sus planes para instalar una presencia permanente en la Luna. El gobierno chino sostiene que pretende concretar un alunizaje tripulado antes de 2030 y avanzar luego hacia una estación científica lunar internacional.
El anuncio llega en medio de una nueva etapa de competencia espacial global
. Estados Unidos impulsa el programa Artemis, liderado por la NASA, que busca regresar astronautas a la superficie lunar y establecer infraestructura permanente para futuras misiones a Marte.
Qué busca China con las misiones de larga duración
Las misiones de un año permitirán estudiar cómo impacta el espacio sobre el cuerpo humano durante períodos prolongados. Entre otros factores, los científicos analizarán cambios musculares, pérdida ósea, efectos psicológicos y posibles alteraciones inmunológicas derivadas de la vida en microgravedad.
La experiencia también puede servir para desarrollar sistemas autónomos de soporte vital y mejorar la capacidad de operar estaciones espaciales durante períodos más largos sin asistencia terrestre constante. Estos conocimientos son considerados clave para cualquier futura colonización lunar o misión tripulada a Marte.
Además del objetivo científico, el programa espacial tiene un fuerte valor geopolítico para China. Beijing busca consolidarse como una potencia tecnológica global y utilizar sus avances espaciales como símbolo de desarrollo científico e independencia estratégica.
La estación Tiangong y el proyecto lunar chino
La estación Tiangong comenzó a operar de manera permanente en 2022 y suele albergar tripulaciones de tres astronautas. Está compuesta por tres módulos principales y funciona como laboratorio científico orbital para experimentos en medicina, física y tecnología espacial.
China también trabaja en el desarrollo de nuevos vehículos espaciales, trajes lunares y sistemas de aterrizaje para concretar su objetivo de llegar a la Luna antes de finalizar la década. Según el programa oficial, el país pretende realizar primero un alunizaje tripulado y luego avanzar hacia una base científica internacional junto a otros socios, entre ellos Rusia.
¿Cuánto durarán las nuevas misiones espaciales de China?
China planea enviar astronautas a misiones de hasta un año completo en la estación espacial Tiangong.
¿Por qué China quiere hacer misiones más largas?
El objetivo es estudiar los efectos de la permanencia prolongada en el espacio y preparar futuras misiones lunares y marcianas.
¿Cuándo quiere China llegar a la Luna?
El gobierno chino mantiene como meta realizar un alunizaje tripulado antes de 2030.