14.04.2026 / Efeméride científica

Día Mundial de la Cuántica: por qué una teoría microscópica define el mundo del futuro

Cada 14 de abril se conmemora una de las revoluciones científicas más profundas del último siglo, clave para entender desde los celulares hasta la computación del futuro.


El Día Mundial de la Cuántica se celebra cada 14 de abril en homenaje a la constante de Planck (4,14), una cifra central en la física moderna. La fecha busca acercar al público una teoría que, aunque describe lo más pequeño del universo, hoy tiene impacto directo en la vida cotidiana.

Aunque suene lejana o abstracta, la física cuántica está presente en buena parte de la tecnología que usamos todos los días. Desde los chips de los celulares hasta los sistemas de diagnóstico médico, sus principios permiten explicar y desarrollar herramientas clave del mundo contemporáneo.

El origen de esta rama de la ciencia se remonta a comienzos del siglo XX, cuando científicos como Max Planck y Albert Einstein comenzaron a cuestionar las leyes de la física clásica. Descubrieron que, a escalas diminutas, la energía no es continua sino que se presenta en “cuantos”, paquetes discretos que cambian por completo la forma de entender la materia y la luz.

Uno de los aspectos más desconcertantes de la física cuántica es que introduce fenómenos que desafían la intuición. Partículas que pueden estar en varios lugares a la vez, estados que cambian al ser observados o conexiones instantáneas entre objetos separados por grandes distancias - lo que se conoce como “entrelazamiento” - forman parte de su núcleo teórico.

Lejos de quedar en el terreno de la teoría, estos principios dieron lugar a desarrollos concretos. Los láseres, los semiconductores y la resonancia magnética son algunos ejemplos de aplicaciones que nacieron a partir de la mecánica cuántica y hoy forman parte de la vida cotidiana.

En los últimos años, además, la llamada “segunda revolución cuántica” empezó a tomar forma con proyectos de computación cuántica, criptografía avanzada y sensores de altísima precisión. Empresas tecnológicas y gobiernos invierten cada vez más en este campo, que promete transformar sectores enteros de la economía.

El Día Mundial de la Cuántica, impulsado por científicos y organizaciones de todo el mundo, busca justamente eso: acercar estos conceptos al público general y despertar vocaciones en nuevas generaciones. En un contexto donde la innovación tecnológica avanza a gran velocidad, entender sus bases científicas se vuelve cada vez más relevante.

Porque, aunque opere en escalas invisibles, la física cuántica ya dejó de ser una curiosidad de laboratorio para convertirse en uno de los pilares del presente y, sobre todo, del futuro.
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