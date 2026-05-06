Huevos artificiales impresos en 3D: científicos lograron incubar pollitos y abren un nuevo debate biotecnológico

El procedimiento consistió en fabricar estructuras sintéticas capaces de replicar las condiciones físicas y químicas de un huevo natural

Los huevos fueron creados mediante impresión 3D con materiales diseñados para imitar la estructura porosa y protectora de una cáscara natural

La ciencia dio un nuevo paso en el terreno de la biotecnología reproductiva con el nacimiento de pollitos incubados en huevos artificiales impresos en 3D. El experimento fue desarrollado por investigadores vinculados a la empresa biotecnológica Colossal Biosciences, conocida por sus proyectos de “desextinción” de especies desaparecidas, y representa un avance técnico que podría modificar investigaciones sobre reproducción animal, conservación y manipulación genética.. Allí se colocaron embriones de pollo que lograron desarrollarse hasta completar el proceso de incubación y nacimiento.Según explicaron los investigadores, el objetivo inicial del proyecto es perfeccionar sistemas de incubación artificial para especies en peligro de extinción y estudiar con mayor precisión el desarrollo embrionario de aves. Sin embargo, el avance también fue presentado como una herramienta potencial para futuros experimentos vinculados a la recuperación de especies desaparecidas.. El desafío principal era reproducir correctamente el intercambio de gases, la regulación de humedad y la resistencia mecánica necesarias para que el embrión pudiera sobrevivir.Los científicos desarrollaron un sistema que permite controlar de manera más precisa el ambiente interno del embrión. A diferencia de un huevo convencional, las condiciones pueden modificarse durante el proceso de incubación para observar alteraciones en el crecimiento o intervenir experimentalmente.El nacimiento exitoso de los pollitos fue considerado una prueba de concepto clave: demuestra que un embrión aviar puede desarrollarse fuera de una estructura biológica natural sin perder viabilidad.La investigación también está conectada con uno de los objetivos más ambiciosos de Colossal Biosciences: intentar recrear especies extinguidas mediante ingeniería genética. Entre sus proyectos más conocidos aparecen el mamut lanudo, el tigre de Tasmania y el moa gigante de Nueva Zelanda, un ave no voladora extinguida hace siglos.En ese contexto, los huevos artificiales podrían servir como plataformas de incubación para embriones modificados genéticamente o para especies cuyos huevos originales son difíciles de replicar en laboratorio.Los investigadores sostienen que estas tecnologías podrían ser útiles para recuperar biodiversidad perdida o reforzar poblaciones amenazadas. Sus críticos, en cambio, advierten que muchas veces las iniciativas de desextinción funcionan más como experimentos mediáticos que como soluciones reales a la crisis ambiental.El avance volvió a abrir discusiones sobre los límites éticos de la biotecnología. Especialistas en conservación señalaron que la posibilidad de crear entornos artificiales de reproducción puede derivar en nuevas formas de intervención sobre especies animales sin suficiente regulación internacional.También surgieron interrogantes sobre el bienestar animal, la manipulación genética y el impacto ecológico de posibles especies recreadas artificialmente.A pesar de esas críticas, el desarrollo fue recibido como un logro técnico relevante dentro de la biología experimental. Los investigadores creen que, además de sus aplicaciones futuras, la técnica puede ayudar a estudiar enfermedades embrionarias, mejorar programas de conservación y desarrollar métodos más eficientes de reproducción asistida en aves.El nacimiento de pollitos en huevos impresos en 3D marca un precedente para futuras investigaciones en biología sintética. La posibilidad de controlar artificialmente todo el entorno embrionario abre escenarios que hasta hace pocos años pertenecían más a la ciencia ficción que a los laboratorios.Aunque todavía se trata de experimentos limitados y en fase inicial, el avance muestra cómo la impresión 3D y la ingeniería genética empiezan a integrarse en proyectos de reproducción animal cada vez más complejos.Es una estructura sintética creada mediante impresión 3D que busca replicar las funciones biológicas de un huevo natural para permitir el desarrollo de embriones.Los investigadores creen que puede utilizarse en conservación de especies, estudios embrionarios y proyectos de reproducción asistida.Empresas biotecnológicas como Colossal Biosciences estudian usar estos sistemas para incubar embriones de especies modificadas genéticamente o inspiradas en animales extinguidos.