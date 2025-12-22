04.05.2026 / INTERNACIONAL · ESPACIO

Asteroide 2024 YR4: cuándo podría impactar en la Tierra

El asteroide 2024 YR4 fue identificado como un objeto cercano a la Tierra con una posible trayectoria de riesgo, según estimaciones difundidas por la NASA. Las proyecciones ubican una eventual colisión en las próximas décadas, aunque con alta incertidumbre. El objeto permanece bajo monitoreo constante para precisar su órbita y riesgo real.