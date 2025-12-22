Asteroide 2024 YR4: cuándo podría impactar en la Tierra
El asteroide 2024 YR4 fue identificado como un objeto cercano a la Tierra con una posible trayectoria de riesgo, según estimaciones difundidas por la NASA. Las proyecciones ubican una eventual colisión en las próximas décadas, aunque con alta incertidumbre. El objeto permanece bajo monitoreo constante para precisar su órbita y riesgo real.
El asteroide 2024 YR4 fue detectado por sistemas de observación astronómica como un objeto cercano a la Tierra (NEO) que podría cruzar su órbita en el futuro. Las primeras estimaciones indican una posible ventana de aproximación riesgosa en las próximas décadas, aunque los cálculos todavía son preliminares.
Según los reportes difundidos por organismos científicos, el objeto está siendo seguido por la NASA y otros centros internacionales para determinar con mayor precisión su trayectoria y reducir la incertidumbre sobre su recorrido.
Qué es el asteroide 2024 yr4
El 2024 YR4 pertenece a la categoría de asteroides potencialmente peligrosos. Estos objetos se caracterizan por su tamaño y por la cercanía de sus trayectorias respecto a la órbita terrestre.
Aunque todavía no hay datos definitivos, las estimaciones iniciales sugieren que podría tener dimensiones suficientes para generar daños en caso de impacto, lo que explica el seguimiento activo por parte de la comunidad científica.
Cuándo podría impactar el asteroide
Las proyecciones actuales ubican una posible colisión en un rango de varias décadas. Sin embargo, los especialistas advierten que este tipo de predicciones cambia con el tiempo a medida que se recopilan nuevos datos.
La NASA señaló que el riesgo actual es bajo y que la probabilidad de impacto puede reducirse o descartarse con futuras observaciones más precisas.
Qué daño podría provocar
El impacto de un asteroide depende de factores como su tamaño, velocidad y el lugar donde caiga. En el caso del 2024 YR4, los escenarios posibles incluyen desde una explosión en la atmósfera hasta un impacto en superficie con consecuencias regionales.
Por el momento, no se considera un evento de extinción global, pero sí un objeto que requiere monitoreo constante por su potencial energético.
Cómo se monitorean estos objetos
Las agencias espaciales utilizan telescopios terrestres y sistemas automatizados para detectar y seguir asteroides cercanos. Con esos datos, calculan órbitas y probabilidades de impacto.
En paralelo, se desarrollan tecnologías de defensa planetaria, como misiones que buscan desviar asteroides mediante impactos controlados.
Por qué importa este seguimiento
El caso del asteroide 2024 YR4 forma parte de un sistema global de alerta temprana. Aunque la probabilidad de impacto es baja, el monitoreo permite anticipar riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas.
Cada nuevo objeto detectado contribuye a perfeccionar los modelos de predicción y a entender mejor la dinámica del sistema solar.
¿El asteroide 2024 YR4 va a chocar con la Tierra?
No hay confirmación de impacto. Las probabilidades actuales son bajas y pueden cambiar con nuevas mediciones.
¿Cuándo sería el posible impacto?
Las estimaciones ubican una ventana en las próximas décadas, pero no hay una fecha definitiva.
¿Puede causar una catástrofe global?
Por ahora no se considera un evento de extinción, aunque podría generar daños regionales si impactara.