Descubren un cuerpo celeste con atmósfera más allá de Plutón

Astrónomos detectaron un cuerpo celeste ubicado en los límites exteriores del Sistema Solar que podría tener atmósfera propia, un fenómeno considerado inusual por las condiciones extremas de esa región del espacio.El objeto fue identificado en las cercanías de Plutón y llamó la atención de la comunidad científica porque, debido a su tamaño y distancia respecto del Sol, no se esperaba que pudiera conservar gases alrededor de su superficie.El hallazgo corresponde a un pequeño objeto transneptuniano, es decir, un cuerpo celeste que orbita más allá de Neptuno. Según las primeras observaciones, existirían indicios de que mantiene una fina atmósfera compuesta por gases congelados que se evaporan parcialmente cuando recibe radiación solar.Los investigadores todavía intentan confirmar cómo logra conservar esa atmósfera pese a las temperaturas extremas del espacio profundo.El descubrimiento fue realizado por un equipo de astrónomos japoneses que estudia objetos ubicados en el cinturón exterior del Sistema Solar.La mayoría de los cuerpos pequeños ubicados más allá de Plutón tienen una gravedad demasiado débil para retener gases durante largos períodos. Por eso, la posibilidad de que este objeto mantenga atmósfera abrió nuevas preguntas sobre la composición y evolución de los planetas enanos y otros cuerpos helados.Además, las temperaturas en esa región pueden descender a cientos de grados bajo cero, lo que vuelve aún más extraño el fenómeno detectado.Los especialistas creen que el objeto podría contener grandes cantidades de hielo de nitrógeno, metano u otros compuestos volátiles capaces de generar una atmósfera temporal.Los objetos transneptunianos son cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol más allá de la órbita de Neptuno. Entre ellos se encuentran planetas enanos, asteroides helados y restos de la formación temprana del Sistema Solar.Plutón es uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de objetos, aunque existen miles de cuerpos similares en regiones alejadas del espacio.El estudio de estos objetos permite a los científicos comprender mejor cómo se formó el Sistema Solar hace miles de millones de años.Una de las hipótesis es que ciertos hielos presentes en la superficie se subliman lentamente, es decir, pasan del estado sólido al gaseoso sin convertirse en líquido. Ese proceso podría generar una capa gaseosa temporal alrededor del cuerpo celeste.Fenómenos similares ya fueron observados en Plutón, aunque en cuerpos más pequeños resulta mucho menos frecuente.Los investigadores aclararon que todavía se necesitan nuevas observaciones para confirmar definitivamente la existencia de la atmósfera.Una atmósfera es una capa de gases que rodea un planeta, luna o cuerpo celeste. Puede estar formada por distintos elementos químicos dependiendo de las condiciones del objeto.El cuerpo celeste fue detectado en una región del Sistema Solar ubicada más allá de la órbita de Plutón, en una zona extremadamente fría y alejada del Sol.El hallazgo podría ayudar a comprender mejor cómo evolucionan los cuerpos helados del Sistema Solar exterior y cómo ciertos objetos logran conservar gases pese a las bajas temperaturas y la escasa gravedad.