Vacaciones de invierno 2026: cuándo empiezan en cada provincia y qué fechas confirmó Educación

Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen calendario confirmado en todo el país. El receso escolar se extenderá durante dos semanas, aunque las fechas cambian según cada provincia y la organización de los ministerios de Educación provinciales.El cronograma fue difundido a partir de los calendarios escolares oficiales de cada jurisdicción y establece que algunas provincias comenzarán el receso a principios de julio, mientras que otras lo harán recién hacia fines de ese mes.En un contexto de planificación de viajes familiares, turismo interno y organización laboral, las fechas de las vacaciones de invierno se convierten cada año en una de las búsquedas más frecuentes en Google durante el primer semestre.El calendario de vacaciones de invierno 2026 quedó organizado de la siguiente manera:ChubutCórdobaEntre RíosLa RiojaMendozaNeuquénRío NegroSan JuanSan LuisSanta FeTucumánCatamarcaCorrientesFormosaJujuyLa PampaMisionesSaltaSanta CruzTierra del FuegoProvincia de Buenos AiresCiudad de Buenos AiresChacoSantiago del EsteroAunque el Ministerio de Capital Humano fija lineamientos generales para el calendario escolar, cada provincia tiene autonomía para definir el inicio y finalización del ciclo lectivo y del receso invernal.Las diferencias suelen responder a factores climáticos, turísticos y organizativos. En provincias con temperaturas más extremas durante julio, las vacaciones suelen adelantarse. También influye la coordinación con temporadas turísticas locales.El calendario escolar debe garantizar un mínimo de días de clase obligatorios establecidos por ley, por lo que las provincias ajustan las fechas para cumplir con ese requisito.Las escuelas privadas normalmente siguen el mismo calendario oficial que las escuelas públicas de cada provincia. Sin embargo, algunas instituciones pueden realizar ajustes puntuales vinculados a jornadas institucionales o actividades internas.Por eso, las autoridades educativas recomiendan consultar siempre el cronograma específico de cada colegio.El receso invernal es uno de los períodos más importantes para el turismo argentino. Destinos de nieve como Bariloche, San Martín de los Andes, Ushuaia y Mendoza suelen concentrar una fuerte demanda durante julio.La división escalonada de fechas entre provincias busca además evitar una saturación total del sistema turístico y de transporte durante una única quincena.En los últimos años, el turismo interno durante vacaciones de invierno se consolidó como uno de los principales motores de actividad para hoteles, gastronomía y centros recreativos.En la provincia de Buenos Aires las vacaciones de invierno 2026 serán del 20 al 31 de julio.Sí. Tanto CABA como la provincia de Buenos Aires tendrán receso escolar del 20 al 31 de julio.El receso escolar de invierno dura dos semanas en todas las provincias argentinas.Las universidades nacionales suelen definir sus propios calendarios académicos, por lo que las fechas pueden variar respecto de las escuelas primarias y secundarias.