15.04.2026 / EL SMN MANTIENE LA ALERTA

Temporal en el AMBA: las fuertes lluvias provocaron cortes de luz, inundaciones y caos en el tránsito

Más de 11 mil usuarios quedaron sin servicio eléctrico tras un temporal que anegó barrios enteros, generó accidentes y complicó la circulación en la Ciudad y el conurbano, mientras rige una alerta por nuevas lluvias intensas.




El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió la continiuidad de lluvias intensas tras el fuerte temporal que durante la madrugada azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejó más de 11 mil usuarios sin luz, provocó anegamientos generalizados y generó serias complicaciones en el tránsito en distintos puntos de la Ciudad y el conurbano.

Las zonas más afectadas se concentraron en el sur del conurbano y la Ciudad, con Dock Sud, Temperley y Avellaneda como uno de los focos principales. En ese marco, la avenida Hipólito Yrigoyen y el acceso al Puente Pueyrredón quedaron bajo el agua, volviendo prácticamente intransitable uno de los corredores más importantes de conexión con Capital.

El impacto también se sintió en barrios porteños como Palermo, Belgrano y Barracas, donde el agua acumulada llegó a cubrir calles y veredas, especialmente en áreas como el Hipódromo, el Planetario y los Bosques, mientras que en otros puntos como San Telmo y Almagro circular se volvió directamente imposible durante varias horas.

En paralelo, el sistema eléctrico evidenció nuevas fallas frente al temporal: según datos oficiales, 2.739 usuarios de Edenor y 8.526 de Edesur permanecen sin suministro, con cortes que afectaron incluso zonas de alta circulación como el cruce de Corrientes y Pueyrredón, en Balvanera.

Las lluvias también derivaron en incidentes viales, como un choque múltiple en la autopista del Oeste a la altura de El Palomar y demoras en la General Paz, donde el asfalto resbaladizo complicó la circulación, aunque no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Ante este escenario, los equipos de emergencia y Defensa Civil desplegaron operativos de asistencia y desagote en distintos barrios, mientras desde el SMN insistieron en evitar desplazamientos innecesarios y extremar precauciones frente a un fenómeno que, una vez más, puso en tensión la respuesta urbana ante eventos climáticos intensos.

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