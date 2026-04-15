Rompió el silencio: Guillermo Francos reapareció con críticas a Adorni por las denuncias en su contra por el escándalo de corrupción

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, reapareció públicamente y cuestionó a Manuel Adorni en medio de las denuncias en su contra. Después de definirlas como "un golpe para el Gobierno", señaló que el exvocero "falló en dar explicaciones". Francos, quien ocupó el cargo hasta octubre de 2025 durante la gestión de Javier Milei se refirió a las versiones sobre viajes y patrimonio de Adorni y remarcó que el funcionario “está haciendo sus presentaciones en la justicia” y que “ha designado a un abogado”.Francos también apuntó al clima que rodea este tipo de episodios: “Cuando el Gobierno genera algún espacio hay una especie de acribillamiento mediático desde distintos lugares, no sólo periodistas sino también en las redes, lo que genera un estado que quizá no es el más conveniente para dar explicaciones”.Sobre el viaje oficial a Nueva York, en el que participó la esposa de Adorni, Betiana Angeletti, Francos le restó importancia y sostuvo que “en un viaje presidencial el Presidente de la Nación elige su comitiva y tiene el derecho de hacer participar en este caso era la mujer del jefe de gabinete”. “Me parece que se agrandó mucho más de lo que el tema era”, agregó. Distinta fue su mirada respecto del viaje a Punta del Este en avión privado, al que definió como "una imprudencia”, a la vez que señaló que “los temas sobre la contratación del avión y el tema de la persona que lo hizo” deberán ser investigados por la Justicia.El exfuncionario aclaró que no mantiene diálogo directo sobre el tema y que su análisis surge de la información pública: “No he conversado sobre el tema con nadie ni tengo la información completa, más bien siempre he leído la información periodística”. Aun así, consideró que el respaldo del Presidente responde a información que maneja: “Yo creo que si el presidente lo está defendiendo al Jefe de Gabinete, debe tener elementos seguramente hablados con el jefe de Gabinete”. En ese marco, remarcó que existe una investigación en curso: “Hay toda una investigación judicial en donde Manuel Adorni tendrá que dar las razones sobre cómo se compone su patrimonio”.En diálogo con LN+, Francos también reconoció el impacto político del caso: “La situación le ha ocasionado al Gobierno un desgaste en un momento en donde debiera ser todo lo contrario”. En ese sentido destacó los resultados positivos que ha tenido el Gobierno y también el hecho de cómo ha cambiado a la Argentina en estos 2 años y 4 meses.Consultado sobre un eventual regreso a la función pública, evitó definiciones tajantes aunque dejó abierta la puerta: “Son hipótesis difíciles de comentar”. Y recordó una situación personal que vivió junto a Javier Milei en el momento en el que dejó el Gobierno: “Cuando me fui le dije al Presidente, que es amigo, que siempre iba a estar a disposición. Pero no me parece que sea el momento oportuno para hacer un comentario o dar una respuesta oportuna”.Por último, al ser consultado por una encuesta que lo ubica como uno de los dirigentes libertarios con mejor imagen, Francos admitió sus aspiraciones: “Cualquiera que tenga aprobación de la gente se siente con posibilidades de competir electoralmente. Yo tengo en mi cabeza esa idea de competir”. No obstante, aclaró que se trata de una decisión colectiva que, llegado el momento, evaluará junto a Karina Milei.