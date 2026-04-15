Luis Caputo viajó a la asamblea del FMI en búsqueda de un desembolso de u$s1.000 millones

El equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, arriban este miércoles a Washington para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial con el objetivo adicional de destrabar un desembolso de u$s1.000 millones. El evento, que se desarrolla desde el lunes 13 al viernes 18 de abril, está atravesado por la situación en Medio Oriente, pero el capítulo argentino estará presente en las negociaciones. La agenda oficial se centrará en poder cerrar revisión del programa vigente y la gestión del desembolso de u$s1.000 millones.Este tramo de financiamiento depende del cumplimiento de las metas del primer trimestre, con especial foco en la acumulación de reservas netas y el mantenimiento del superávit fiscal. Además, el Gobierno buscará una dispensa o waiver por el incumplimiento previo en la acumulación de reservas, que se situó u$s11.000 millones por debajo de lo acordado el año anterior. Caputo mantendrá una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva; el Ministerio de Economía confirmó el encuentro, pero no precisó cuándo ocurrirá. La agenda del ministro también incluye encuentros con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; y el del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz Granados. También participará del encuentro de ministros del G20.El anterior informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO) del FMI proyectaba para Argentina un crecimiento del 4% tanto para 2026 como para 2027. Sin embargo, la última versión del documento, difundida este martes, ajustó a la baja su previsión por el shock de la guerra en Medio Oriente: el crecimiento estimado para 2026 se ubica ahora en 3,5%, pero mantiene sin cambios el 4% previsto para 2027.El viaje coincide con una mejora en los indicadores de mercado, con el riesgo país oscilando los 550 puntos básicos, pero se produce justo después de que se conozca el dato de inflación del mes de marzo, que se ubicó en 3,4% y mantuvo la tendencia al alza. En este contexto, el equipo económico debe detallar ante el organismo y ante inversores de Wall Street el plan para captar un promedio de u$s1.250 millones mensuales necesarios para cumplir con el esquema de pagos hasta 2027. La delegación también participará en foros con representantes de otros organismos de crédito para discutir planes de infraestructura y financiamiento bilateral, en un contexto donde el FMI valora la ruptura de la inercia de estancamiento económico que afectaba al país desde 2011.