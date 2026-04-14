15.04.2026 / POLÉMICA

¿Los empresarios le soltaron la mano a Milei y miran a Bullrich como posible recambio?

En un clima atravesado por la desconfianza y el impacto del último dato inflacionario, el encuentro de la AmCham Argentina dejó al descubierto un giro en el humor del establishment: el respaldo cerrado al gobierno de Javier Milei empezó a resquebrajarse y ya circulan, sin demasiado disimulo, nombres para una eventual etapa posterior.




De acuerdo a la crónica realizada por LPO, la frase que sintetizó ese cambio se repitió entre empresarios: “Milei ya cumplió. Entró en desgaste. Tiene que venir un recambio que normalice la actividad con obra pública”. En ese marco, comenzó a ganar terreno la figura de Patricia Bullrich, señalada como la favorita de un sector del poder económico que busca sostener el rumbo promercado, pero con mayor previsibilidad.

El encuentro, realizado en el Centro de Convenciones de la Recoleta, tuvo un tono más incómodo que celebratorio. La suba de la inflación dominó las conversaciones y obligó al Gobierno a ensayar explicaciones defensivas. Desde el escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó relativizar el impacto: “Estamos mejorando fuertemente”, sostuvo, en una intervención que no logró disipar las dudas.

En paralelo, entre los asistentes también circuló una mirada pragmática sobre el futuro político. Incluso ante un eventual triunfo opositor, como el de Axel Kicillof, algunos empresarios evitaron posiciones alarmistas y pusieron el foco en la gobernabilidad y los acuerdos de poder más que en los nombres propios.

La composición del evento terminó de reflejar el momento: fuerte presencia de funcionarios y periodistas, y un empresariado concentrado en sectores exportadores y energéticos, con escasa representación del mercado interno. “No me encontré con ningún cazador en el zoológico”, ironizó uno de los presentes, dejando al desnudo un modelo que empieza a mostrar sus límites incluso entre quienes lo impulsaron.

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