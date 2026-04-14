Karina Milei respalda a Manuel Adorni en medio del escándalo y lo lleva a Vaca Muerta

Mientras la Justicia investiga a Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ílicito, Karina Milei continúa dando gestos de respaldo hacia el jefe de Gabinete. Ambos integrantes del Gobierno se mostrarán juntos este jueves en Vaca Muerta.
La secretaria general de la Presidencia apuesta a sostener al ministro coordinador a toda costa a pesar de que hay voces del oficialismo que ya comparan la situación que atraviesa el ex vocero presidencial con la de José Luis Espert.
Por eso, la hermana del Presidente organizó la actividad en la zona que alberga la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, ubicada en la provincia de Neuquén. Al lado de las dos figuras de la gestión libertaria estará Horacio Marín, titular de YPF.
Se tratará de la segunda imagen pública entre Karina y Adorni en menos de una semana ya que el lunes recorrieron las instalaciones del ANLIS Malbrán. El ex vocero, además, compartió evento con Javier Milei: el martes estuvo en primera fila escuchando al jefe de Estado cuando le tocó exponer en AmCham, la convención de empresarios y políticos que organiza la cámara de comercio de Estados Unidos.
Paralelamente, la Justicia continúa indagando su patrimonio.Las jubiladas Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), que le vendieron el departamento de la calle Miro al 500 al jefe de Gabinete, declararon hoy en los tribunales
de Comodoro Py y entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores accedan a cualquier contenido probatorio que pueda estar vinculados con la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
En esa línea, el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que el jefe de Gabinete viajó a Aruba en primera clase
junto a toda su familia para los festejos de Año Nuevo de 2024. Cada pasaje salió 1450 dólares, lo que arrojaría un total de 5800 dólares entre toda la familia.