15.04.2026 / Política

Karina Milei respalda a Manuel Adorni en medio del escándalo y lo lleva a Vaca Muerta

La hermana del Presidente organizó la actividad para este jueves en la zona que alberga la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, ubicada en la provincia de Neuquén. Al lado de los dos funcionarios de la gestión libertaria estará Horacio Marín, titular de YPF.