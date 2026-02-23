Ritondo fulminó a Adorni por sus viajes: No te deslomas, lo hace el tipo que se levanta a las 4 de la mañana

El jefe del bloque de Diputados del PRO,, cuestionó con dureza al jefe de Gabinete,, por losal considerar que “cometió errores" que no "puede permitirse” y que su defensa pública, luego de conocerse que incluyó a su esposa en una comitiva oficial, fue impertinente.Las palabras de Ritondo se dieron en una entrevista con Luis Novaresio, luego de que la Justicia confirmara que el ex vocero viajó en primera clase a Aruba con su familia durante Año Nuevo de 2025, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita.Apenas un día atrás, el legislador Fernando de Andreis, miembro del mismo espacio, había decretado que el PRO no formaría parte de "ningún circo". Si bien, Ritondo sintonizó brevemente con esa línea, opinó que Adorni debería dar "respuestas rápidas en la Justicia y explicar todo".“Adorni se equivocó con el concepto ‘me deslomo’.Yo elegí ser diputado, él ser vocero y sabés los riesgos que corres y te sometes a esto”, insistió con firmeza ante Novaresio.Además, enfatizó en el "error" que cometió en su estrategia de defensa, tras conocerse el viaje que compartió con Bettina Angeletti a Nueva York: “Cometió errores que no podés permitir cometer.cuando tenés un discurso tan fuerte de austeridad".La investigación se inició tras la difusión de una imagen en un viaje oficial y sumó otros traslados, como uno en avión privado a Punta del Este. En ese contexto, el diputado macrista reconoció el costo político del caso: "El tema afectó mucho al Gobierno y se ve en las encuestas”. Además, fue más lejos al sugerir que “hay algo que sabe el Presidente que decide dejarlo”.Más allá del caso, Ritondo se refirió al vínculo entre el PRO y el oficialismo y aclaró: “No me afiliaré a la LLA, acompaño, pero no soy la LLA”, aunque sostuvo que "si la idea es buena no importa si es LLA”.