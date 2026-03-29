Martín Schapiro: Trump no es una anomalía: expresa una crisis más profunda en Estados Unidos

En la mirada de esta administración hay una priorización del continente como un área primaria de involucramiento de los Estados Unidos vinculada tanto a la presencia de otras potencias y la idea de negar influencia a otras potencias extra regionales en el continente que lo emparenta con la vieja doctrina Monroe

No es sólo la escenificación de un enfrentamiento particularmente con China, sino que también es un intento de remoldear el mundo más afín a los Estados Unidos de una manera que se ajuste más a los deseos de esta administración, que es una administración muy preocupada por los déficits externos, por la desindustrialización del país, por la pérdida de posiciones

Estados Unidos hoy explica entre el 25 y el 40% de todo el gasto militar global. Es decir, tiene un nivel de capacidades en términos militares destructivas que no tiene paralelo de ninguna clase en el continente.

Martín Schapiro es abogado especializado en relaciones internacionales. Es columnista de temas internacionales en Cenital y en el programa Un Mundo de Sensaciones de Futurock.En esta entrevista con, analiza la estrategia de Donald Trump en América Latina, el uso de sanciones económicas y presión militar como herramientas de disciplinamiento, y los casos de Venezuela y Cuba como escenarios clave de esa política. Además, propone leer a Trump no solo como una anomalía, sino como la expresión de transformaciones más profundas en Estados Unidos y en el orden internacional.Cuando uno piensa la lógica de la administración Trump para América Latina, hay dos elementos que hay que considerar. Uno tiene que ver con la estrategia continental específica plasmada en la Directiva de Seguridad Nacional Oficial de los Estados Unidos para esta administración. Es un documento que cambia con las administraciones y que muestra un enfoque de priorizaciones y despriorizaciones de cada administración.. Por eso hablan de la "doctrina Donrow" o el corolario Trump a la doctrina Monroe.Junto con la preocupación por la influencia de potencias extra regionales, particularmente China, en un área de cercanía geográfica a los Estados Unidos, hay miradas por algunas cuestiones centrales: migraciones, crimen organizado y recursos naturales, por ejemplo, en las cuales los Estados Unidos quieren tener un control. Después hay una mirada también de buscar afinidades políticas. El documento dice que eso no es un obstáculo para que se puedan hacer acuerdos de otro tipo, pero que los Estados Unidos tratarán de buscar gobiernos, administraciones, miradas, afines en la región para sus asociaciones. Hay una priorización del continente como un área de influencia de los Estados Unidos. Y junto con eso me parece que hay una lógica que excede al continente, pero en la que el continente está priorizado, que tiene que ver con el disciplinamiento de actores, gobiernos, etc. y acciones de los Estados en función de los intereses de los Estados Unidos.Hay una mirada del uso de las capacidades económicas y militares de los Estados Unidos que es complementaria, que hay un continuo, no hay una diferencia sustancial cuando uno mira la aproximación de la administración Trump al uso de la coerción económica y el uso de la coerción militar, sino que persiguen objetivos similares. Cuando uno mira el modo en el cual el gobierno de Trump ha hecho uso de sanciones económicas o amenazas de sanciones económicas respecto de, por ejemplo, Brasil por motivos políticos que tenían que ver con la situación de Jair Bolsonaro; o por motivos económicos, que tenían que ver con el uso de monedas alternativas al dólar; o simplemente por el desalineamiento de ese país respecto de sus intereses. O si se mira cómo intentó utilizar las posibilidades de sanciones económicas para hacer acuerdos en posiciones ventajosas para los Estados Unidos con aliados históricos en los países de Asia, de Europa Occidental, como Japón, la Unión Europea en su momento. Esto después quedó en suspenso por una decisión de la Corte Suprema. Pero vemos intentos de disciplinamiento que no son solo respecto de potencias a las que los Estados Unidos están enfrentados.. Hay una mirada en la cual en las normas internacionales los países sacan ventajas indebidas de los Estados Unidos.Trump viene a decir: “bueno, tienen que gastar más en la OTAN porque si no le voy a poner aranceles”, “tienen que garantizar su propia defensa porque nosotros si no, no vamos a poner más dinero en defensa en esta región”, etc. No lo plantea como un punto sólo respecto de los países con los que está enfrentado, sino que justamente lo hace respecto a los países que valoran de un modo u otro la presencia de los Estados Unidos. Lo valoran porque tienen alianzas como la OTAN o porque es un socio comercial importante. Entonces usa esa capacidad de apalancamiento para intentar influir en los comportamientos. Así, nos encontramos, por ejemplo, con que México no le vende petróleo a Cuba porque si no tendría sancionado un comercio exterior que más del 70% depende en sus exportaciones de los Estados Unidos. Esas amenazas son un modo de moldear el comportamiento de los gobiernos. Y donde no tiene gobiernos aliados, y en la medida en que esté a su alcance, el uso de la herramienta privilegiada económica cede y aparece la herramienta militar.

La región vuelve a ser pensada como un área de influencia directa

Martín Schapiro

lo interesante es que esa acción estadounidense no encontró ningún contrapeso activo obviamente en Venezuela, por una cuestión de asimetrías militares, pero tampoco una respuesta política de la región mancomunada y tampoco una respuesta relevante de otras potencias

Esto puede llegar a tener un resultado paradójico, que sería una Venezuela que pierda soberanía, pero pueda encontrar algunas ventajas en términos económicos y de inversiones, de salida del esquema de sanciones

Delcy Rodríguez había sido la cabeza de ese esquema de apertura, y creo que ese esquema lógicamente funciona mejor sin sanciones estadounidenses y con apoyo de la inversión privada de un país que ya antes de la invasión explicaba gran parte de la recuperación de la producción petrolera de Venezuela

me parece que hay un esquema de eventuales conveniencias mutuas que no requiere de esa definición sobre el carácter de este gobierno que encabeza Delcy Rodríguez y que tiene un decidido apoyo de los Estados Unidos

Es muy difícil para cualquier país, no sólo para Cuba con sus problemas previos, resistir un bloqueo petrolero que te deja sin energía

el margen fáctico que tiene Cuba para resistir es pequeño.

Lo que tiene Cuba es un nivel bastante alto de organización política que le permitió mantenerse en situaciones muy complejas

la capacidad de resistencia de Cuba está determinada por una solidez de la dirigencia política del Partido Comunista que tiene muchos años de consolidación y tiene experiencia en funcionar en contextos adversos

Trump es una anomalía y, a la vez, expresa un cambio profundo