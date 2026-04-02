Rechazo en La Pampa a un proyecto de ley sobre falsas denuncias

El gobierno provincial de La Pampa expresó un duro rechazo a un proyecto de ley que busca penalizar las llamadas “falsas denuncias”

Desde la administración provincial señalaron que la propuesta, tal como está planteada, introduce un riesgo concreto de desalentar la realización de denuncias

“Este tipo de proyectos tienden a instalar sospechas sobre quienes denuncian, lo que impacta negativamente en la confianza hacia el sistema judicial”

. Advirtieron que la iniciativa podría tener efectos regresivos en materia de derechos y generar un impacto negativo en víctimas de violencia.El gobierno de La Pampa manifestó su rechazo a un proyecto de ley que propone sancionar las denominadas “falsas denuncias”, al considerar que la iniciativa puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la Justicia, especialmente en casos de violencia de género., en un contexto donde uno de los principales desafíos es justamente fortalecer los canales institucionales para que las víctimas puedan acudir sin temor.En esa línea, advirtieron que la discusión sobre las denuncias falsas no puede abordarse de manera aislada ni descontextualizada, ya que podría generar efectos contraproducentes., sostuvieron fuentes oficiales.El posicionamiento también fue acompañado por áreas vinculadas a políticas de género, que remarcaron que la evidencia empírica muestra que los casos de denuncias falsas representan un porcentaje mínimo, mientras que la subdenuncia de situaciones de violencia sigue siendo un problema estructural.Además, plantearon que el foco debería estar puesto en mejorar los mecanismos de investigación y en garantizar respuestas eficaces del Estado, en lugar de avanzar en iniciativas que podrían tener un efecto disuasorio sobre las víctimas.El rechazo pampeano se suma así a un debate más amplio que atraviesa distintas jurisdicciones, en torno a cómo equilibrar la necesidad de sancionar conductas indebidas sin poner en riesgo derechos ya conquistados en materia de acceso a la Justicia y protección de las personas en situación de violencia.En este contexto, desde La Pampa insistieron en la necesidad de analizar con mayor profundidad el impacto de este tipo de proyectos antes de avanzar en su tratamiento legislativo, priorizando una perspectiva que resguarde a las víctimas y fortalezca las herramientas institucionales existentes.