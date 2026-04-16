Maslatón defendió el libre mercado y expuso las contradicciones del modelo de Milei: "Es un país carísimo"

En una entrevista televisiva, Carlos Maslatón volvió a marcar distancia del rumbo económico que impulsa Javier Milei, al sostener que “el modelo de Milei y de Caputo es un país carísimo, porque ven solamente la parte financiera”. El análisis se dio en un contexto de recesión persistente y creciente dificultad para acceder a la vivienda, dos variables que el economista vinculó directamente con las políticas oficiales.

En esa línea, reforzó su rechazo a cualquier tipo de intervención estatal en el acceso a la vivienda, incluso en escenarios de crisis. “No importa que viva o no viva. Dejá funcionar libremente las cosas. ¿Qué tiene que ver eso? En algún momento la venderán o alguien vivirá”, afirmó, minimizando el impacto social de la especulación inmobiliaria en grandes centros urbanos.Las declaraciones del economista dejaron expuesta una tensión central dentro del propio campo liberal: mientras el Gobierno impulsa un ajuste con fuerte impacto social, referentes del mismo espacio reconocen las distorsiones del modelo pero insisten en profundizar la lógica de mercado. En ese marco, la discusión sobre el rol del Estado vuelve a ocupar el centro de la escena, en un país donde el acceso a derechos básicos se vuelve cada vez más restrictivo.