En un nuevo gesto de respaldo, Karina Milei se mostró con Manuel Adorni en Vaca Muerta

Luego de una serie de actividades conjuntas ante nuevas revelaciones en la causa, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se mostró escoltada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una recorrida por la base operativa de YPF ubicada en la provincia de Neuquén.El nuevo gesto, que se suma al álbum de fotos de las últimas semanas, tiene lugar luego de que el fiscal federal de la causa, Gerardo Pollicita, corroborara que el jefe de Gabinete viajó junto a su familia a Aruba, una de las islas paradisíacas del Caribe, a pasar año nuevo con su familia. El dato se conoció casi en paralelo a la filtración de las remodelaciones estructurales aplicadas por el matrimonio en el departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.Adorni secundó a la secretaria general de la Presidencia en la recorrida cerrada de la planta de YPF, ubicada en Loma Campana, junto al titular de la compañía, Horacio Marín, otro de los nombres que sonó para el cargo. Los representantes del Poder Ejecutivo viajaron esta mañana, llegaron a la provincia del sur pasadas las 9. En agenda para el viernes, la mesa política volverá a reunirse a las 11 en Casa Rosada.El pasado lunes, Karina Milei también se mostró con Adorni. Se fotografió en uno de los laboratorios de máxima seguridad en el Instituto Malbrán, y escuchó a la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo que interpretó la Marcha de las Malvinas en el Patio de las Palmeras y luego en el exterior, frente a Plaza de Mayo.Todas las actividades fueron difundidas por los equipos de comunicación de la Presidencia de la Nación. La única actividad de la que no formó parte consistió en una reunión que encabezó la titular de La Libertad Avanza junto a “Lule” Menem y al ministro del Interior, Diego Santilli, con dos de los gobernadores aliados, Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).