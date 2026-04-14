Mala para la izquierda: la Corte acelera el juicio contra Vanina Biasi tras rechazar su planteo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación destrabó el camino al juicio oral contra Vanina Biasi al rechazar un recurso presentado por su defensa por considerarlo extemporáneo. Con esta decisión, el expediente avanza hacia el debate oral en una causa que investiga presuntos dichos antisemitas difundidos en redes sociales.

El expediente se inició a partir de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas como querellante. La investigación se apoya en ocho publicaciones realizadas entre noviembre de 2023 y enero de 2024 desde la cuenta verificada de la dirigente del Partido Obrero.En primera instancia, el juez federal Daniel Rafecas procesó a Biasi al considerar que los mensajes podían incitar al odio contra la comunidad judía y excedían la protección constitucional de la libertad de expresión. Esa resolución fue luego confirmada por la Cámara Federal porteña, consolidando la acusación.La defensa sostuvo que se vulneraba la libertad de expresión y planteó un caso de gravedad institucional, argumento que no prosperó ante la Corte. Ahora, el juicio —a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi— podría derivar en penas de hasta tres años de prisión, según lo establecido por la Ley 23.592 sobre actos discriminatorios.