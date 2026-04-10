13.04.2026 / ESCÁNDALO

"Le están soltando la mano": el BCRA pidió información sobre la causa Adorni

Una comunicación urgente del Banco Central dejó al descubierto un pedido de información en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni. La medida expone la articulación entre el sistema financiero y la Justicia federal y abre interrogantes sobre la transparencia en el entorno del oficialismo.




El Banco Central de la República Argentina envió una comunicación urgente a todas las entidades financieras, operadores y proveedores de servicios de pago para que informen si poseen datos vinculados a Manuel Adorni, en el marco de una investigación judicial por enriquecimiento ilícito. La solicitud se enmarca en el expediente CFP 1003/2026, impulsado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11.

El documento establece que las respuestas deben ser remitidas directamente a la fiscalía interviniente, sin pasar por el propio Banco Central, lo que evidencia la sensibilidad del caso y la necesidad de acelerar los tiempos procesales. Además, aclara que solo deben responder aquellas entidades que cuenten con información concreta, reforzando el carácter específico de la pesquisa.



La decisión impacta de lleno en el sistema financiero, que queda obligado a revisar sus registros y movimientos vinculados al funcionario, en un contexto donde el gobierno libertario enfrenta crecientes cuestionamientos por la opacidad en el manejo de fondos y patrimonios. La medida también pone en foco el rol de los bancos como actores clave en la trazabilidad de operaciones sospechosas.

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