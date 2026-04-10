"Le están soltando la mano": el BCRA pidió información sobre la causa Adorni

Una comunicación urgente del Banco Central dejó al descubierto un pedido de información en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni. La medida expone la articulación entre el sistema financiero y la Justicia federal y abre interrogantes sobre la transparencia en el entorno del oficialismo.
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