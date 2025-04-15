17.04.2026 / UNIVERSIDADES EN LUCHA

Universidades advierten con una nueva marcha nacional si el Gobierno no cumple con el financiamiento

El Consejo Interuniversitario Nacional anticipó una movilización en todo el país para la primera quincena de mayo si el Ejecutivo no acata la Ley de Financiamiento Universitario tras el fallo judicial que ordenó girar los fondos a las casas de estudio.




El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que volverá a convocar a una marcha federal en todo el país durante la primera quincena de mayo si el Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario ni acata el fallo judicial vigente. "Si no aparecen respuestas, si no se respeta una ley sancionada por el Congreso y si no se cumple un fallo judicials que exige su aplicación, convocaremos a la sociedad argentina a manifestarse en defensa de la educación pública”, alertaron. 

La advertencia se conoció en la antesala del vencimiento del plazo fijado por la Justicia, que ordenó al Estado nacional transferir $2,5 billones a las 56 universidades públicas. Según trascendió, el Ejecutivo analiza apelar la resolución mediante un recurso extraordinario para evitar el desembolso.

Desde el CIN señalaron que la falta de financiamiento afecta el funcionamiento de las casas de estudio y advirtieron que el sistema atraviesa una situación crítica, con dificultades para sostener actividades académicas, científicas y administrativas.

En ese marco, remarcaron que la situación salarial de docentes y nodocentes es uno de los puntos más urgentes, junto con la actualización de becas estudiantiles, y reclamaron la convocatoria a paritarias nacionales para recomponer ingresos. El organismo también recordó que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ya ordenó garantizar la aplicación de la ley y asegurar los recursos presupuestarios, aunque denunciaron que hasta el momento no hubo avances concretos en esa dirección.

La eventual movilización sería la cuarta Marcha Federal Universitaria, en continuidad con las protestas realizadas durante 2024, en un escenario donde el conflicto por el financiamiento y las condiciones del sistema educativo mantiene en alerta a las universidades públicas.

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