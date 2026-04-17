17.04.2026 / LOS VIAJES DE ADORNI

Avanza el escándalo: Adorni complicado por otro viaje de lujo al Llao Llao de Bariloche en la causa por enriquecimineto ilícito

La Justicia investiga si su nivel de vida es compatible con sus ingresos. A los viajes a Aruba y Punta del Este se agrega ahora una estadía en un hotel de lujo en Bariloche. La Justicia investiga los gastos del jefe de Gabinete y busca determinar si se corresponden con sus ingresos declarados



El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la atención pública tras conocerse nuevos detalles sobre viajes familiares de alto costo durante su gestión. Además de los vuelos a Aruba y Punta del Este, se reveló que el funcionario se hospedó en un hotel de lujo en la Patagonia.

LA EXCLUSIVA ESTADÍA

El nuevo viaje que salió a la luz corresponde a una escapada a Bariloche realizada entre el 20 y el 24 de junio de 2024, en coincidencia con un fin de semana largo. Según reconstrucciones periodísticas, el funcionario se habría alojado junto a su familia en el emblemático Llao Llao Hotel & Resort. El establecimiento, reconocido por su categoría cinco estrellas, presenta tarifas elevadas en temporada alta y fines de semana largos. El costo del alojamiento habría superado los 6.000 dólares por la estadía, sin incluir pasajes aéreos ni gastos adicionales como comidas o servicios dentro del hotel.

Fuentes periodísticas indicaron que se trató de un viaje familiar no oficial realizado a pocos meses de su asunción en el cargo, cuando aún se desempeñaba como vocero del presidente Javier Milei. El primero que se dio a conocer fue un viaje a Punta del Este, que habría tenido lugar a comienzos de 2024. Ese desplazamiento fue difundido en el marco de declaraciones públicas en las que Adorni sostuvo que había realizado pocas escapadas desde su ingreso a la función pública.

Por otra parte, se dio a conocer un viaje a Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. La investigación judicial, impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, determinó que Adorni viajó junto a su esposa y sus dos hijos en vuelos de la aerolínea LATAM. Según los datos incorporados a la causa, cada pasaje habría costado alrededor de 1.450 dólares, lo que totaliza unos 5.800 dólares en transporte aéreo para todo el grupo familiar.

También se analizan los registros migratorios, que indican escalas en Perú y Ecuador antes de arribar al destino caribeño. En cuanto al alojamiento, la pesquisa busca establecer si la familia se hospedó en el hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con valores estimados cercanos a los 1.000 dólares por noche por persona. La causa se enmarca en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, la Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario para avanzar en la trazabilidad de los gastos asociados a sus viajes.

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