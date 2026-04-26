Con más de 145.000 firmas, impulsan una reforma para descarbonizar el sistema financiero suizo

El proyecto, denominado como una propuesta para una “plaza financiera sostenible”, superó ampliamente el umbral de 100.000 firmas necesario en el sistema de democracia directa suizo

El objetivo central de la iniciativa es que bancos, aseguradoras y fondos de inversión dejen de financiar actividades que contribuyan al calentamiento global, en particular aquellas vinculadas a los combustibles fósiles

Una iniciativa ciudadana en Suiza logró reunir más de 145.000 firmas para impulsar una reforma que obligue al sistema financiero a alinearse con objetivos climáticos, en un paso que podría derivar en una votación nacional.. Con ese respaldo, el texto será ahora evaluado por el gobierno y el Parlamento, antes de eventualmente ser sometido a referéndum.. La propuesta busca que las inversiones gestionadas desde Suiza se alineen con los compromisos internacionales en materia climática, como los establecidos en el Acuerdo de París.Los impulsores sostienen que, como uno de los principales centros financieros del mundo, Suiza tiene una responsabilidad clave en la transición energética global. Argumentan que buena parte de las emisiones indirectas del país provienen de las inversiones de sus instituciones financieras en proyectos contaminantes en el exterior.Del otro lado, sectores del sistema financiero advierten que una regulación de este tipo podría afectar la competitividad de la plaza suiza frente a otros mercados internacionales. También señalan que imponer restricciones estrictas podría limitar la capacidad de inversión y generar deslocalización de capitales.El debate se inscribe en una discusión más amplia en Europa sobre el rol de las finanzas en la crisis climática y el alcance de las regulaciones necesarias para acelerar la transición energética.En caso de avanzar a una consulta popular, serán los votantes suizos quienes definan si el país da un paso inédito: convertir por ley a su sistema financiero en un actor obligado de la lucha contra el cambio climático.