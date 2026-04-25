Aprobación de Trump cae a 33%: crisis en Irán y precios frenan segundo mandato

La aprobación del presidente Donald Trump cayó a 33% en abril de 2026
, según encuesta AP-NORC difundida esta última semana. La cifra refleja el impacto combinado de la guerra con Irán, la suba de combustibles y alimentos, y las bajas expectativas económicas de los estadounidenses.
Desempeño económico, el talón de Aquiles
La economía, que era la fortaleza electoral de Trump en su primer mandato, se convirtió en su debilidad más evidente
. Solo 30% de los estadounidenses aprueba su manejo de la economía, según la encuesta AP-NORC, una caída de 8 puntos desde marzo.
En la métrica de inflación y precios, su neto de aprobación alcanzó -46, el peor registrado en cualquier tema según relevamientos históricos (Strength In Numbers/Verasight, abril 2026).
Paralelamente, 72% de los estadounidenses dice que el país se dirige en la dirección equivocada
, un indicador que erosiona la confianza en cualquier administración.
Disparidades regionales: de Dakota del Norte a Hawái
Los datos estatales publicados a mediados de abril muestran fragmentación pronunciada. Dakota del Norte y Wyoming lideran con 58% y 57% de aprobación respectivamente, mientras que Hawái y Vermont registran solo 18%. California (27%), Washington (27%) y Maryland (23%) están entre los estados más críticos.
Los estados del sur, tradicionalmente republicanos, mantienen aprobación superior al promedio: Oklahoma (54%), Idaho (54%), Arkansas (52%), South Carolina y Tennessee en torno a 51%. Los estados del Medio Oeste oscilan entre 34% (Minnesota) y 48% (Indiana, Kansas).
La guerra de Irán como factor desestabilizante
El conflicto en Oriente Medio
, que completaba dos meses en abril, intensificó la desaprobación. La tensión sobre el Estrecho de Ormuz generó volatilidad en precios de combustibles globales
, con impacto directo en gasolineras estadounidenses. Trump insistió públicamente que la situación está controlada, pero las negociaciones de cese del fuego y los movimientos de Irán sobre las rutas comerciales sugieren una posición más vulnerable de lo declarado.
Impacto electoral: midterms en riesgo
La aprobación de Trump es ahora más baja que la de su primer mandato en 2018 (40.7%), cuando los demócratas ganaron 40 escaños en la Cámara de Representantes. Nate Silver señaló que la aprobación actual de 39.3% es la segunda más baja registrada en los últimos nueve ciclos electorales de mitad de período, solo superada por George W. Bush en 2006 (35.6%).
Los demócratas lideran en el voto genérico por 7.1 puntos, según promedios agregados de abril. Silver estimó que esta ventaja "es exactamente el tipo de diferencia que podría inclinar la balanza en el Senado".
Deportaciones: costoso políticamente
Un aspecto específico del programa de Trump genera rechazo: 52% de estadounidenses dijo en encuesta Reuters/Ipsos (22 de abril) que es menos probable que vote por un candidato que apoye las deportaciones masivas impulsadas por la administración. Solo 42% respondió que sería más probable apoyar esa posición.
Contexto histórico y próximos pasos
En ciclos electorales de mitad de período desde 1994, solo dos presidentes enfrentaron aprobación inferior a 45%: Bush en 2006 (35.6%) y ahora Trump en 2026 (39.3%). Clinton alcanzó 51.3% en 1994 y 65.3% en 1998; Obama, 47.8% en 2010 y 44.2% en 2014.
Las elecciones de noviembre de 2026 se llevarán a cabo en un contexto de volatilidad económica y externa. Los candidatos republicanos enfrentan una encrucijada: distanciarse de Trump y arriesgar alienación en la base, o alinearse con un presidente cuya desaprobación es histórica.
¿Qué explica la caída de aprobación?
La combinación de tres factores actúa simultáneamente: precios de energía en alza por tensión geopolítica, inflación persistente en alimentos, y desgaste por crisis externa sin solución rápida visible. Los estados con mayor costo de vida y dependencia de importaciones (California, Nueva York, Massachusetts) son los más críticos.
¿Cuándo se esperan nuevas encuestas completas?
Las próximas encuestas por estado llegarán a finales de abril y mayo. Los analistas monitorean especialmente los swing states (Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania) donde márgenes de 3-5 puntos pueden ser determinantes.
¿Cuál es el escenario más probable para el Senado?
Con ventaja demócrata de 7 puntos en voto genérico y aprobación presidencial en 39%, el modelo de plata proyecta chances superiores para los demócratas de retomar el Senado, aunque el mapa electoral favorece a republicanos en 2026 en términos de escaños defendidos.