Aprobación de Trump cae a 33%: crisis en Irán y precios frenan segundo mandato

La aprobación del presidente Donald Trump cayó a 33% en abril de 2026

La economía, que era la fortaleza electoral de Trump en su primer mandato, se convirtió en su debilidad más evidente

72% de los estadounidenses dice que el país se dirige en la dirección equivocada

la aprobación actual de 39.3% es la segunda más baja registrada en los últimos nueve ciclos electorales de mitad de período, solo superada por George W. Bush en 2006 (35.6%).